Njemački kancelar Merz: SAD zasad i dalje igraju odlučujuću ulogu u ratu u Ukrajini...

Njemački kancelar Friedrich Merz smatra da su mirovni pregovori između Ukrajine i Rusije opravdani čak iako prethodno ne bude prekida vatre, ako se takav sporazum postigne brzo. "Ako to uspije, vrjednije je od primirja koje bi potrajalo nekoliko tjedana bez daljnjeg napretka u političkim i diplomatskim naporima", rekao je Merz u subotu u intervjuu za državnu televiziju ZDF.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:34 Sastanak Putina i Trumpa | Video: 24sata/Reuters

Njemačka vlada i druge europske vlade su inzistirale, uoči sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci u petak, da trenutačno primirje mora označiti početak mirovnog procesa u Ukrajini. Trump je također podržao tu poziciju, no napustio ju je, kako je postalo jasno nakon samita.

Napadi na Ukrajinu tijekom samita su 'iskaz nepoštovanja'.

Ruska strana očigledno nije bila pripravna na primirje, rekao je Merz, koji je kritizirao Rusiju zbog kontinuiranih napada na Ukrajinu tijekom pregovora između Trumpa i Putina.

"Smatram to izrazitim nepoštovanjem", rekao je.

Trump je obavijestio najvažnije europske čelnike i vlade u subotu ujutro o svojim razgovorima s Putinom. Prema Merzu, rasprava se ticala i mogućih teritorijalnih ustupaka Rusiji. Rusija djeluje voljno pregovarati na temelju trenutačnih crta bojišnice, radije nego na temelju administrativnih granica, rekao je Merz televiziji.

"To je značajna razlika", dodao je.

Dosad, Rusija je zahtijevala područja koja nije vojno okupirala. U svojim pregovorima s Putinom, Trump nije propitao nijednu od pet ključnih točaka koje su prethodno utvrdili europski čelnici i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, rekao je Merz.

"To je dobar rezultat", rekao je. To znači da Trump i Putin nisu raspravljali o teritorijalnim problemima mimo Ukrajine i Europe. Kancelar je također rekao da je dobra vijest to što su SAD spremne sudjelovati u sigurnosnim jamstvima.

U odvojenom razgovoru za njemačku televizijsku kuću n-tv, Merz je rekao da ne misli da će se Zelenski suočiti s teškom situacijom u razgovoru s Trumpom kao što je to bio slučaj u veljači, kada su se dvojica čelnika sukobila u izvanrednoj razmjeni mišljenja pred svjetskim medijima u Bijeloj kući.

Rekao je također da će Zelenski u nedjelju razgovarati s europskim čelnicima koji će mu pomoći u pripremi sastanka. "Dat ćemo nekoliko dobrih savjeta", rekao je.

Merz je za ZDF rekao da, iako je važno da Europa ostane ujedinjena, SAD zasad i dalje igraju odlučujuću ulogu u ratu koji bjesni od 2022. kada je Rusija napala Ukrajinu.

"Američki predsjednik ima moć i vojno i putem odgovarajućih sankcija i tarifa osigurati da se Rusija više pomakne nego što to trenutno čini", rekao je.

Ovdje pratite sve oko situacije u Ukrajini iz minute u minutu