Donald Trump tvrdi: Imao sam vrlo lijep razgovor s kanadskim premijerom Markom Carneyjem

Dvije su zemlje usred žestokog trgovinskog spora. Trump, razgovarajući s novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, nije detaljnije opisao razgovor. Prije slijetanja u Južnu Koreju objavio je na društvenim mrežama da ne dolazi razgovarati s Kanadom. U ponedjeljak je Carney izjavio da je spreman sjesti za stol s Trumpom čim američki predsjednik bude spreman za to.

Prošli tjedan Trump je objavio da prekida trgovinske pregovore s Ottawom i najavio dodatnih 10% carina na robu iz Kanade nakon što je u političkom oglasu Ontarija korišten isječak republikanske ikone i bivšeg predsjednika Ronalda Reagana u kojem se kaže da carine uzrokuju trgovinske ratove i ekonomsku katastrofu.

Trump je tada poručio da se radi o kanadskom "ozbiljnom iskrivljavanju činjenica" u nedavno emitiranoj reklami koja kritizira američke carine.

"Njihova reklama trebala je biti uklonjena ODMAH, ali su je pustili da se prikazuje sinoć tijekom World Series, znajući da je to PRIJEVARA", objavio je Trump u subotu na svojoj platformi Truth Social.

Dodao je: "Zbog njihova ozbiljnog krivog prikazivanja činjenica i neprijateljskog čina, povećavam carinu Kanadi za 10 posto u odnosu na ono što sada plaćaju."

Trump je u četvrtak rekao da zaustavlja trgovinske pregovore sa susjednom zemljom, opisujući reklamu kao "nečuveno ponašanje".

Video prikazuje ulomke radijskog obraćanja bivšeg američkog predsjednika Ronalda Reagana iz 1987., u kojem je komentirao nedostatke trgovinskih carina.

Republikanski predsjednik, koji je umro 2004., održao je obraćanje kako bi objasnio zašto je odlučio uvesti trgovinske carine na neke japanske proizvode.

Nakon razgovora s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, premijer Ontarija Doug Ford, čija je pokrajina lansirala reklamu, obećao je da će je obustaviti jer je postigao željeni cilj dosežući američku publiku "na najvišim razinama".

Trump je uvođenje carina učinio dijelom svoje trgovinske politike tijekom drugog mandata i u kolovozu je uveo carine od 35 posto na mnoge kanadske uvozne proizvode, navodeći kao razlog navodni neuspjeh Kanade u suzbijanju krijumčarenja droge u Sjedinjene Države.