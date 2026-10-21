Američki predsjednik Donald Trump istaknuo je važnost ukrajinske želje za mirom te upozorio na moguće teške posljedice ukoliko se ne postigne sporazum s Rusijom.
Donald Trump: Ukrajina mora željeti okončati ovaj rat...
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u utorak Ukrajinu da postigne sporazum o okončanju rata s Rusijom.
„Ukrajina mora željeti okončati ovaj rat”, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.
„Zelenski mora željeti okončati ovaj rat, a ako to ne bude slučaj, sve će završiti vrlo loše”, upozorio je američki predsjednik u razgovoru s novinarima u Bijeloj kući.
Trumpov izaslanik Steve Witkoff boravio je u utorak u Oslu u Norveškoj na razgovorima s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u nastojanju da se okonča četverogodišnji rat.
Trump je dao naslutiti da Rusija ima prednost u borbi jer je „Rusija veliki stroj — oni jednostavno nastavljaju napredovati i to je ono što čine. Zauzeli su vrlo velik dio teritorija.”
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