Donald Trump: Ukrajina mora željeti okončati ovaj rat...

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u utorak Ukrajinu da postigne sporazum o okončanju rata s Rusijom.

„Ukrajina mora željeti okončati ovaj rat”, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

„Zelenski mora željeti okončati ovaj rat, a ako to ne bude slučaj, sve će završiti vrlo loše”, upozorio je američki predsjednik u razgovoru s novinarima u Bijeloj kući.

Trumpov izaslanik Steve Witkoff boravio je u utorak u Oslu u Norveškoj na razgovorima s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u nastojanju da se okonča četverogodišnji rat.

Trump je dao naslutiti da Rusija ima prednost u borbi jer je „Rusija veliki stroj — oni jednostavno nastavljaju napredovati i to je ono što čine. Zauzeli su vrlo velik dio teritorija.”