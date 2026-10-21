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Donald Trump: Ukrajina mora željeti okončati ovaj rat...

Piše HINA,
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Donald Trump: Ukrajina mora željeti okončati ovaj rat...
Foto: Jonathan Ernst
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Američki predsjednik Donald Trump istaknuo je važnost ukrajinske želje za mirom te upozorio na moguće teške posljedice ukoliko se ne postigne sporazum s Rusijom.

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u utorak Ukrajinu da postigne sporazum o okončanju rata s Rusijom.

„Ukrajina mora željeti okončati ovaj rat”, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

„Zelenski mora željeti okončati ovaj rat, a ako to ne bude slučaj, sve će završiti vrlo loše”, upozorio je američki predsjednik u razgovoru s novinarima u Bijeloj kući.

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Trumpov izaslanik Steve Witkoff boravio je u utorak u Oslu u Norveškoj na razgovorima s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u nastojanju da se okonča četverogodišnji rat.

Trump je dao naslutiti da Rusija ima prednost u borbi jer je „Rusija veliki stroj — oni jednostavno nastavljaju napredovati i to je ono što čine. Zauzeli su vrlo velik dio teritorija.”

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