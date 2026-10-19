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Dronovima napali ljude

Beba u kolicima i djevojčica ubijene u parku u Ukrajini: Volodimir Zelenski traži pomoć!

Piše Ivan Jukić,
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Beba u kolicima i djevojčica ubijene u parku u Ukrajini: Volodimir Zelenski traži pomoć!
Foto: X
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U brutalnom napadu dronovima na Harkivsku oblast, šestero ljudi, uključujući i djecu, izgubilo je život, dok je 14 drugih, među kojima je također šestero djece, ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je ovaj čin kao barbarstvo i ponovno pozvao na jaču međunarodnu podršku za zaštitu Ukrajine.

Šestero ljudi, među kojima su i djeca, poginulo je u ruskom napadu dronovima na Harkivsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Još 14 ljudi je ozlijeđeno, uključujući šestero djece, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, ruski dronovi izravno su pogodili ljude u parku, u blizini kafića.

- Užasavajući ruski napad na Harkivsku oblast. Dronovi su izravno pogodili ljude u parku, u blizini kafića. To je čin čistog barbarstva - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

Među poginulima je i malena Angelina, koja je imala tek nešto više od godinu dana. Djevojčica je rođena u kolovozu 2025., a u trenutku napada bila je u dječjim kolicima. Njezina majka Inna preminula je u bolnici, objavio je ukrajinski predsjednik. U napadu je život izgubila i jedanaestogodišnja djevojčica.

Zelenski je izrazio sućut obiteljima poginulih te zahvalio svima koji pomažu Ukrajini u obrani od ruskih dronova, raketnih napada i kopnenih ofenziva.

Zelenski traži jaču protuzračnu obranu

Nakon napada ponovno je pozvao međunarodne partnere da pojačaju potporu Ukrajini, posebno u području protuzračne obrane. Istaknuo je da zaštita ljudskih života mora biti prioritet.

- To su užasavajuće fotografije, ali iza njih su uništeni životi i istina o ovom ratu. Živote treba zaštititi. Ukrajini je potrebna protuzračna obrana - poručio je Zelenski.

Pozvao je i na zadržavanje sankcija Rusiji sve dok traju ubojstva, upozoravajući da se gospodarski odnosi s Moskvom ne mogu odvojiti od njezina nastavka rata protiv Ukrajine.

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Od Sjedinjenih Američkih Država zatražio je odlučnije djelovanje i primjenu takozvanog zakona Lindseyja Grahama, inicijative povezane s pooštravanjem pritiska na Rusiju. Europu je pozvao da nastavi pružati potporu Ukrajini.

- Ukrajina želi mir. Rusija je ta koja cijelo ovo vrijeme inzistira na nastavku ubijanja - napisao je ukrajinski predsjednik.

Foto: X

Pozvao je međunarodnu zajednicu da iskoristi sve raspoložive mogućnosti kako bi zaustavila rat i zajamčila sigurnost Ukrajini.

- Svijet ima dovoljno snage da zaustavi rat. Tu snagu napokon treba upotrijebiti protiv ubojica - zaključio je Zelenski.

Informacije o broju žrtava i okolnostima napada temelje se na objavi ukrajinskog predsjednika.

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