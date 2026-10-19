Beba u kolicima i djevojčica ubijene u parku u Ukrajini: Volodimir Zelenski traži pomoć!

Šestero ljudi, među kojima su i djeca, poginulo je u ruskom napadu dronovima na Harkivsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Još 14 ljudi je ozlijeđeno, uključujući šestero djece, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, ruski dronovi izravno su pogodili ljude u parku, u blizini kafića.

- Užasavajući ruski napad na Harkivsku oblast. Dronovi su izravno pogodili ljude u parku, u blizini kafića. To je čin čistog barbarstva - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

A horrific Russian strike in the Kharkiv region. A “shahed” struck people directly – in a park near an ordinary café. Pure atrocity. Six people were killed, including children. A little girl was killed in a stroller – her name was Angelina, she was just over a year old, born in August 2025… Her mother’s name was Inna. She died in the hospital… Another girl who was killed was 11 years old. My condolences to their families and loved ones. Another 14 people were injured, including six more children. I am grateful to everyone who supports Ukraine under these circumstances and helps us shoot down “shaheds,” shoot down missiles, and stop Russian assaults. These are horrific photos, but behind them are shattered lives and the truth about this war. Lives must be protected. Ukraine needs air defense. You can't think about making money with Russia as long as it continues its asinine war. We ask that sanctions on Russia stay in place as long as the killings continue. We ask America to be strong, and we ask it to apply the Lindsey Graham law. We ask Europe to continue its support. We ask that everything possible be done to bring peace and guarantee security. Ukraine wants peace. It is Russia that has insisted on continuing the killing all this time. The world has enough strength to stop the war. That strength must finally be used – against the murderers. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026

Među poginulima je i malena Angelina, koja je imala tek nešto više od godinu dana. Djevojčica je rođena u kolovozu 2025., a u trenutku napada bila je u dječjim kolicima. Njezina majka Inna preminula je u bolnici, objavio je ukrajinski predsjednik. U napadu je život izgubila i jedanaestogodišnja djevojčica.

Zelenski je izrazio sućut obiteljima poginulih te zahvalio svima koji pomažu Ukrajini u obrani od ruskih dronova, raketnih napada i kopnenih ofenziva.

Zelenski traži jaču protuzračnu obranu

Nakon napada ponovno je pozvao međunarodne partnere da pojačaju potporu Ukrajini, posebno u području protuzračne obrane. Istaknuo je da zaštita ljudskih života mora biti prioritet.

- To su užasavajuće fotografije, ali iza njih su uništeni životi i istina o ovom ratu. Živote treba zaštititi. Ukrajini je potrebna protuzračna obrana - poručio je Zelenski.

Pozvao je i na zadržavanje sankcija Rusiji sve dok traju ubojstva, upozoravajući da se gospodarski odnosi s Moskvom ne mogu odvojiti od njezina nastavka rata protiv Ukrajine.

Od Sjedinjenih Američkih Država zatražio je odlučnije djelovanje i primjenu takozvanog zakona Lindseyja Grahama, inicijative povezane s pooštravanjem pritiska na Rusiju. Europu je pozvao da nastavi pružati potporu Ukrajini.

- Ukrajina želi mir. Rusija je ta koja cijelo ovo vrijeme inzistira na nastavku ubijanja - napisao je ukrajinski predsjednik.

Foto: X

Pozvao je međunarodnu zajednicu da iskoristi sve raspoložive mogućnosti kako bi zaustavila rat i zajamčila sigurnost Ukrajini.

- Svijet ima dovoljno snage da zaustavi rat. Tu snagu napokon treba upotrijebiti protiv ubojica - zaključio je Zelenski.

Informacije o broju žrtava i okolnostima napada temelje se na objavi ukrajinskog predsjednika.