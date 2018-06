Donijeli 377 tisuća potpisa: 'Na jesen otkazujemo Istanbulsku'

Volonteri inicijative "Istina o Istanbulskoj" stigli su na Markov trg, gdje su u kutijama u Sabor donijeli 377.635 potpisa građana sa zahtjevom da se raspiše referendum o otkazivanju Istanbulske konvencije.

- Kao što smo do sada doživjeli brojne opstrukcije tako očekujemo da će biti i kasnije. No, kao što smo do sada prebrodili sve prepreke, očekujemo da ćemo i dalje te da ćemo na jesen imati referendum i izglasati otkazivanje Istanbulske konvencije - kazala je ispred inicijative Kristina Pavlović.

Poručila je kako su ovim velikim brojem potpisa pokazali da su senzibilizirali narod za temu Istanbulske konvencije i rodne ideologije. Podsjetila je i kako je kampanja krenula od plakata s djevojčicom koja pita: "Jesam li muško ili žensko? U školi su mi rekli da trebam odlučiti". Pavlović je podsjetila da su tada doživjeli brojne kritike i optužbe da lažu.

- Najnoviji dopis ministrice obrazovanja u kojem se traži da se ravnatelji na adekvatan način ponašaju prema djeci iz osnovne i srednje škole, koja su promijenila spol ili koja mogu odabrati sama svoj rodni identitet. To pokazuje da smo bili u pravi i da rodna ideologija se želi uvesti u Hrvatsku - ustvrdila je Pavlović.

Željko Sačić osvrnuo se na sjednicu saborskog Odbora za Ustav.

- Ono što smo danas čuli od strane Grbina i njemu sličnih je apsolutno ispod razine demokratičnosti. Saborski odbor uzeo si je ovlast da zaduži Vladu da provjeri vjerodostojnost i ne znam kako su se sve rekli, policijskim žargonom, potpise naše subratske inicijative Narod odlučuje. To znači da impliciraju odnosno da nalažu Vladi i policiji da svakog od 400.000 ljudi zove i pita je li to njihov potpis. Sram vas može biti. Sramota - poručio je Sačić na Markovom trgu.