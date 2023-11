Donosimo vam popis punktova gdje se testira na hripavac: Pola županija još uvijek ne testira

Zaraza hripavcem dosad je potvrđena u preko 1050 slučajeva, no neslužbene procjene kažu da je taj broj i dvostruko veći. Toliko zaraženih nije bilo od 1980. godine, kad je također premašena brojka od tisuću ljudi s ovom, visokozaraznom bolešću. Najviše je zaraženih, oko 50 posto, u Zagrebu, zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji, oko 40 posto, tek manji dio od preostalih deset posto je u ostatku države.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa ... [TOP 3 VIJESTI DANA] Epidemija hripavca na vrhuncu: Polovica županija još ne testira na hripavac | Video: 24sata/Video

U bolnicama koje su nam odgovorile na upit kažu da nemaju puno, ili nemaju opće hospitalizirane djece, za koju je hripavac karakterističan, niti je bilo preminulih, situacija je pod kontrolom. Provjerili smo i gdje se sve u Hrvatskoj na ovu zarazu može testirati - od 17 županijskih zavoda za javno zdravstvo, u koliko smo ih informaciju dobili, testirati se može u njih devet, a u osam ne može. Hripavac je, očigledno je, iznenadio hrvatsko zdravstvo. Broj zaraženih iz dana u dan raste, a u velikom broju županija se sumnjivi slučajevi ne mogu testirati pa se za mnoge zaražene vjerojatno ni ne zna. Mnogi zavodi za javno zdravstvo, gdje bi testiranja trebala biti, na svojim stranicama nemaju baš nikakvu informaciju o hripavcu niti upute kome se javiti i gdje testirati, kao što nemaju niti informaciju testura li se kod njih. U informativnom smislu mnogi su na svojem webu "zapeli" na COVID-u, nude jedino informacije o COVID testovima, a o hripavcu ni slova, dok se na telefone u nekim zavodima nitko ne javlja pa se postavlja pitanje što bi bilo da netko, primjerice, želi prijaviti simptome variole vere, ili slične opake bolesti.

U Zagrebu su velike gužve na dvorišnom punktu za testiranje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Rockefellerovoj 12 pa su testiranje, koje je dosad trajalo od 8 do 9.30, produljili do 11 sati svakoga radnoga dana. S testiranjem u petak u 11 sati počinje i zavod "Andrija Štampar", otvaraju drive in punkt na kojem će se PCR brisevi uzimati od 11 do 14 sati. Svi koji testiraju, upućuju građane da im dolaze s maskama, budući da je riječ o zarazi koja se jako brzo, i lako širi, kapljicama u kašlju. Jedna osoba može zaraziti još njih 16. Kašalj je kod hripavca jak, naporan, učestao noću.

Hripavac se može detektirati PCR testom, vrlo sličnim kao za koronu, ali i serološkim testom, preko krvi, u kojoj se po broju antitijela vidi je li infekcija akutna, ili se preboljenje ranije dogodilo. Zavodi za nastavno zdravstvo po županijma, koji testiranja rade, PCR rade na uputnicu - kod nekih se treba naručiti, ili pacijente naručuje liječnik opće prakse. Kod nekih je, kao primjerice u Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, moguće PCR napraviti i privatno, za 52 eura, u Rakitju, Školska ulica 2. Kažu da im je gužva velika, testiranje rade od 7.30 do 9 sati radnim danima. U osam županijskih zavoda nam je odgovoreno da još čekaju opremu za testiranje pa ga ne rade. Tamo gdje testiranja ima, jako dugo se čeka na nalaz.

- Dijagnostika je manjkava, jer mi uzimamo uzorke jednom tjedno, a onda ih šaljemo u Zagreb na obradu, u Rockefellerovu koja je i sama opterećena pa nalaze povratno čekamo tjedan dana, previše. U tom vremenu oboljeli može zaraziti još puno osoba. Zato smo mi epidemilozi išli s preporukama prema liječnicima da odmah, ako sumnajuju na hripavac, i bez da se čeka nalaz, daju antibiotik, i odrede izolaciju, druge nema, rekao nam je zabrinuto epidemiolog iz jedne primorske županije.

U Primorsko-goranskoj županiji također ima dosta potvrđenih slučajeva, oko 20 posto testiranih je pozitivno, ali im se i dosad nekoliko desetaka trudnica javilo na docjepljivanje. Epidemilozi i liječnici kažu da je to najbolji način da se zaštiti beba prije dva mjeseca starosti, kad će sama primiti prvu dozu DTP cjepiva, u kojem je i zaštita protiv hripavca. Za bebe ova bolest može biti fatalna ako na bakteriju hripavca nisu stekla imunitet. Preko docijepljene mame i beba će dobiti imunitet prije nego što dobije vlastito cjepivo. Mama, i sama cijepljena kao dijete, do odrasle dobi više nema dovoljno antitijela i za dijete pa je potrebno njeno docjepljivanje. Odrasli hripavac dobro podnose, ali bebe jako teško - za njih toksična bakterija hripavca može biti smrtonosna, guše se.

Rebro: Dijete koje roditelji odbijaju cijepiti ne bi smjelo u društvo

Ako je procijepljenost djece DTP-om (difterija, tetanus i hripavac) manja od 90-95 posto, postoji velika mogućnost da će se zaraza hripavcem rasplamsati, i biti puno oboljelih.

- Ne razumijem kako mnogi roditelji odbijaju cijepiti djecu, a prihvaćaju sve druge medicinske zahvate i terapije, pita se jedan epidemiolog na moru, dok nam epidemiloginja u Vukovarsko-srijemskoj županiji naglašava pak kako se "svega naslušala" od roditelja koji se protive cijepljenju djece, i to najčešće visokoobrazovanih.

- Tvrde mi čak kako neki virusi, primjerice hepatitis B, uopće ne postoje. S takvima je nemoguće razgovarati, kaže nam epidemiologinja, kojoj pedijatri na edukativni razgovor šalju roditelje koji odbijaju cijepiti djecu.

U bolnicama je situacija dobra. Pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece u Klinici "Fran Mihaljeviću" u Zagrebu, prof. dr. sc. Goran Tešović napominje kako trenutačno nemaju niti jedno dijete hospitalizirano zbog hripavca.

- Većina djece na pregledu nema kliničku sliku koja bi zahtijevala hospitalizaciju, i uglavnom su u pitanju predškolska i školska djeca, kao i adolescenti, kaže dr. Tešović. Ravnatelj splitske bolnice, specijalist pedijatrije dr. Julije Meštrović također kaže da kod njih nije ništa alarmantno, upućuje roditelje da cijepe djecu, pozivajući se na autoritete kao što je dr. Tešović.

Iz KBC-a Zagreb odgovaraju da nemaju hospitalizirane djece zbog hripavca.

- Roditeljima koji ne žele cijepiti svoje dijete, i tako prakticiraju svoje individualno pravo na odlučivanje, koje je u suprotnosti s interesom njihovog djeteta i društva u cjelini, treba objasniti da je jedini logični odgovor zajednice na to restrikcija učešća njihove djece u društvenom životu. Odnosno, da ne mogu u vrtić i igraonice i zabavne parkove, na radionice, organizirana ljetovanja i zimovanja, jer predstavljaju zdravstvenu ugrozu drugima, poručuju s Rebra. Iz zagrebačke Vinogradske kažu kako trenutačno nemaju pacijenata s hripavcem, od ljetos su imali samo jednog dječaka školske dobi, i blage kliničke slike.

Na Klinici za pedijatriju KBC-u Rijeka dosad je, odgovara ta bolnica, bilo hospitalizirano dvoje dojenčadi s hripavcem. Liječena su i dva odrasla bolesnika mlađe životne dobi, s blažom kliničkom slikom - dugotrajnim kašljem bez komplikacija, ali nije bilo potrebe za hospitalizacijom.. Bolnica Čakovec podsjeća kako su imali jedan smrtni slučaj dvomjesečnog dojenčeta, prije više od deset godina.

Zagreb

Testiranje moguće samo u HZJZ, Rockefellerova 12, od 8 do 11, na uputnicu, u petak u 11 otvara se drive-in testiranje u "A. Štamparu", Mirogojska 16

Dalmacija

Testira Zavod za javno zdravstvo u Splitu, Vukovarska 46, svaki dan 7-12 sati, na uputnicu bez naručivanja. Šibenik po dogovoru na 022/341-201, zadarski zavod testira

Primorje

Testira se u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, uzorke se uzima srijedom, i šalje u Zagreb na obradu

Lika

Ličko-sensjki zavod za javno zdravstvo još ne testira, očekuju opremu za testiranje do sredine prosinca. Tako je u mnogim drugim županijama u Hrvatskoj

Sjeverna hrvatska

Međimurski zavod za javno zdravstvo očekue opremu za testiranje ovih dana, Bjelovar testira u svom zavodu, Krapinsko-zagorssa još ne testira sumnjive

Slavonija

Testira Zavod za javno zdravstvo osječko-baranjski, svaki dan od 8 do 10 sati, požeško-slavonski još ne, uskoro će početi virovitičko-podravski testirati

Banija

Sisačko-moslavački zavod za javno zdravstvo ne testira na hripavac, ali su u pripremi, odgovorili su. Od 17 županija koje su odgovorile, 8 ih ne testira

Nema pravila

Brodsko-posavski zavod za javno zdravstvo ne testira, Karlovački da, Koprivničko-križevački testira, Vukovarsko-srijemski ne, u Vukovaru kažu da će testirati u tamošnjoj bolnici

KALENDAR CIJEPLJENJA PROTIV HRIPAVCA

Prvi put dijete se cijepi s navršena dva mjeseca, druga doza mu se daje s četiri, a treća sa šest mjeseci. Ponovno ga se cijepi u drugoj godini i s navršenih pet godina. DTP cjepivo štiti od tri bolesti.

imunitet dobiven cijepljenjem s godinama opada, zato se trudnicama preporučuje ponovno se cijepiti, kako bi zaštitile dijete u njegova prva dva mjeseca života. Antitijela se, naime, s majke prenose na dijete. Uputno je da se cijepe i zaposleni u rodilištima.

Odrasli se ne trebaju cijepiti, osim ako im je transplantirana koštana srž/matične stanice. U nekim državama se cijepi svakih deset godina, a Hrvatska i Malta prestaju najranije, nakon 5. godine.