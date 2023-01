Dopredsjednik HUP-a: 'Vlada ne može optuživati trgovce, a niti oni nju. Moguća nestašica robe'

Ne možemo dobavljačima reći da nam prodaju proizvode po zamrznutim cijenama. 40 najavljenih cjenika za 1.2. više ne vrijede, komentirao je prilagođavanje cijene na eure u razgovoru za N1 dopredsjednik Udruge trgovina HUP-a Mirko Budimir.

- Ova odluka vrijedi za sve, nitko ne može dizati cijene, pitanje je hoće li proizvođač po tim imputima moći proizvoditi robu, to su naši hrvatski unutarnji problemi, ali što napraviti sa stranim dobavljačima? Na to ne možemo utjecati. Vlada ne može optuživati trgovce, niti trgovci Vladu. Teoretski je moguće da će doći do nestašice nekih proizvoda - dodao je.

Budimir kaže da su tržište i gospodarstvo dinamičan proces, a što će biti sutra ili za 10 dana se ne zna.

- Mi već imamo najave naših proizvođača da će cijene morati ići gore. Ono čega se plašimo je to što će biti s vanjskim tržištem jer uvozimo hranu, a tamo ne vrijede iste mjere nego ponuda i potražnja. 31.12. smo uveli artikle po jednoj cijeni, onda smo zamrznuli cijene, a njihova dobavna cijena je skočila za 20 posto - kazao je Budimir.

Ministar gospodarstva Davor Filipović rekao je u četvrtak da se cijene moraju vratiti na razinu zadnjeg dana prošle godine, a da država ima alate koje će upotrijebiti ako se to ne dogodi, poput zamrzavanja cijena 100-njak proizvoda, cjelodnevnih inspekcija, ukidanja subvencija na struju, pa i novih poreza.

Današnjim vladinim zaključkom obvezuju se nadležne državne institucije i tijela na kontinuirane i pojačane nadzore, kako bi pridonijeli da se otkriju oni koji su u razdoblju konverzije kune u euro pokušali loviti u mutnom i koji su neopravdano dizali cijene", rekao je Filipović.

