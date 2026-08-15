Obavijesti

News

Komentari 5
IZGORJELO TISUĆU HEKTARA

DORH objavio detalje strašnog požara u Dalmaciji. Pogledajte što je otkrio očevid i što se zna

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
DORH objavio detalje strašnog požara u Dalmaciji. Pogledajte što je otkrio očevid i što se zna
Foto: Vedrana Bekavac Šuvar/24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nastavljen je očevid na mjestu nastanka požara radi utvrđivanja uzroka nastanka istog, kojom prilikom su uzeti odgovarajući materijalni uzorci.

Dežurna zamjenica županijske državne odvjetnice u Splitu je, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko -dalmatinske uz nazočnost inspektora za zaštitu od požara i eksplozija, 14. kolovoza 2026. provela očevid na mjestu nastanka požara na području Lokve Rogoznice, kao i na mjestu pronalaska mrtve osobe u Maloj Luci na području Stanića.

Pokretanje videa...

Zgarište u Omišu. U Brzetu još uvijek gori VIDEO
Zgarište u Omišu. U Brzetu još uvijek gori | Video: Vedrana Bekavac Šuvar/24sata

Iz provedenih radnji zasad proizlazi da je do požara došlo 13. kolovoza 2026. oko 20,00 sati u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice koji se potom, nošen vjetrom, proširio do grada Omiša u perimetru od oko 23 km dužine te 1,5 km širine kojom prilikom je opožareno oko 1000 hektara. U požaru je poginuo jedan čovjek, 38 ljudi je ozlijeđeno, od kojih je deset smješteno u bolnicama zbog teško ugroženog zdravstvenog stanja, a izgorio je i veći broj kuća te drugih objekata, kao i veći broj osobnih vozila.

IZ MINUTE U MINUTU VIDEO Četiri kanadera gase na Dinari, stanje ozlijeđenih u KBC Split i dalje bez promjena
VIDEO Četiri kanadera gase na Dinari, stanje ozlijeđenih u KBC Split i dalje bez promjena

Dežurna zamjenica županijske državne odvjetnice naložila je obdukciju mrtvog tijela i DNK analizu istog radi utvrđenja uzroka smrti i identiteta nastradale osobe. Također je naložila i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na čitavom području požara, snimanje čitavog opožarenog područja i fotografiranje uništenih objekata i vozila te obavljanje drugih potrebnih radnji.

U nazočnosti kemijsko-fizikalnih vještaka Centra za kriminalistička i forenzička vještačenja "Ivan Vučetić" iz Zagreba,15. kolovoza 2026. nastavljen je očevid na mjestu nastanka požara radi utvrđivanja uzroka nastanka istog, kojom prilikom su uzeti odgovarajući materijalni uzorci.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu u suradnji s nadležnim službama Policijske uprave splitsko-dalmatinske nastavlja provoditi daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđenja svih okolnosti ovog događaja. U tom cilju naložit će potrebna vještačenja i provesti druge potrebne radnje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
VIDEO Četiri kanadera gase na Dinari, stanje ozlijeđenih u KBC Split i dalje bez promjena
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Četiri kanadera gase na Dinari, stanje ozlijeđenih u KBC Split i dalje bez promjena

DUGI OTOK U petak navečer buknuo je požar iznad mjesta Brbinj. Vatra se jako brzo proširila. Vatrogasci su objavili dramatičnu snimku...
Kod Omiša pronađeno tijelo nestale Dragane Antešević (34)?
NESLUŽBENO

Kod Omiša pronađeno tijelo nestale Dragane Antešević (34)?

Prema informacijama MUP-a, Dragana Antešević jedina je osoba čiji je nestanak prijavljen nakon požara na tom području
Bježala od požara i poginula?: Obitelj nestale Dragane dala DNK uzorke, došao i suprug
PRONAŠLI TIJELO

Bježala od požara i poginula?: Obitelj nestale Dragane dala DNK uzorke, došao i suprug

Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoši u BiH radila kao sezonska radnica. Navodno je bila u automobilu s još dvoje ljudi. Bježali su od požara, u jednom trenutku se udaljila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026