<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> predstavio je u petak županima i predstavnicima udruga gradova i općina plan gospodarskog oporavka, poreznu reformu, reformu lokalne samouprave, mogućnosti korištenja europskih fondova i pet razvojnih prioriteta.</p><p>- Drago mi je da smo ovdje u Gospiću održali osmi sastanak sa županima i predstavnicima udruga gradova, rekao je Plenković.</p><p><strong>Osvrnuo se i na aferu Janaf</strong></p><p>- Idemo staviti stvari u kontekst. Politika ove vlade, moja osobno i HDZ je da neoivisna tijela su neovisni, samo stalni u svom radu. Nitko i me govori što da rade ili ne rade. To ste vidjeli i prije, a vidite i sad. Ne postoji čarobna kutija u koju ja ili vi da ste na mom mjestu pogledate i vidite što se radi. Ovo je najbolji dokaz aktivne politike koja ima nultu toleranciju na korupciju. Nemate drugih načina. A ovakvi će slučajevi djelovati preventivno - dodao je.</p><p>- Korupcija je fenomen koji postoji svugdje, ona se pojavljuje na individualnoj razini. Očekujemo da, ukoliko se u pravnom procesu dokaže da je netko kriv, da on odgovara. Što se tiče potpore HDZ-u, ona je jasna, dobivena na izborima. Većina je stabilna, vlada je stabilna - kaže Plenković.</p><p><strong>Zašto je Puljašiću skinut imunitet tek sada?</strong></p><p>- To nije problem. Znate zašto? Sve što se vezuje uz njega nema veze sa saborskim mandatom. Skidao mu se imunitet samo zato što je na izborima postao zastupnik. To nije nešto što bi trebalo spriječiti da bude gradonačelnik Požege, a mogao je i ne postati zastupnik da nismo pobijedili.</p><p>- Policija i DORH rade svoj posao neovisno i tajno. Ako je nešto tajno, onda za to znaju samo oni koji na tome znaju. Da smo mi to znali, mislite li da bismo stavili <strong>Barišića </strong>na listu. Pa rekli bismo, kolega, pauzirajte malo, preskočite ovu utakmicu, rekao je Plenković.</p><p> </p>