'Uhićenja su tempirana da se ne govori o odgovornosti Marića i Plenkovića za Agrokor i Borg'

Zastupnica Domovinskog pokreta Karolina Vidović Krišto upozorila je kako postoje dvije Hrvatske i to jedna koja skapava i puni državnu blagajnu te druga, vladajuća, nelustrirana koja pljačka tu blagajnu.

<p><strong>Karolina Vidović Krišto </strong>iz Domovinskog pokreta obrušila se na ministra financija <strong>Zdravka Marića</strong> te u svjetlu najnovijih događanja s Ivicom Todorićem podsjetila na Marićev angažman u Agrokoru. Ali i na pravosuđe koje nije jednako prema svima.</p><p>Uvjerena je da su uhićenja ljudi povezanih s Janafom odrađena samo kako se ne bi govorilo o odgovornosti premijera <strong>Andreja Plenkovića </strong>u slučaju Borg te ministra Marića u slučaju Agrokor.</p><p>- Ministar Marić je sinonim za zlouporabu bez ikakvih posljedica, čovjek čija karijera počinje u Sanaderovo vrijeme u ministarstvu financija, kad to ministarstvo pogoduje Todoriću. Nakon promjene vlasti, tadašnji državni tajnik Marić postaje direktor u Agrokoru. Kasnije je bio i jedan od tvoraca Zakona o izvanrednoj upravi - poručila je Vidović Krišto naglasivši da je pravosuđe u slučaju Agrokor trebalo reagirati ranije. </p><p>- A kako nije, dokaz je da su u sustavu korupcije - istaknula je.</p><p><strong>Ivica Todorić</strong>, dodala je, i dalje sjedi u dvorcu koji je dobio građevinsku dozvolu kao hotel zbog čega je uživao razne benefite poput odbitka PDV-a i priznatih troškova za investitora. </p><p>- Međutim, u Todorićevom dvorcu se ne može iznajmiti soba. Tamo živi on i njegova obitelj. Istodobno, u Hrvatskoj živi jedna druga obitelj koja se ne preziva Todorić, nije zapošljavala djecu političara i bila blagajna duboke komunističke države. To je obitelj Cvetković sa zagrebačkog Bukovca koja nije platila dvije rate kredita, a nemilosrdno pravosuđe ih je ovršilo i izbačeni su na cestu - istaknula je naglasivši kako istovremeno Todorić 20 godina nije plaćao koncesiju Hrvatskoj za otok Smokvicu.</p><p>Kum HDZ-ovog <strong>Vladimira Šeksa</strong> je predsjednik Ustavnog suda <strong>Miroslav Šeparović</strong>, dodala je istaknuvši još kako je predsjednik Vrhovnog suda, <strong>Đuro Sessa</strong>, zaboravio prijaviti prihod od Agrokora u iznosu od pola milijuna eura, dok je predsjednik Županijskog suda u Zagrebu,<strong> Ivan Turudić</strong>, bježao od policije u autu od 150.000 eura. </p><p>- Kad sve to pogledamo, možemo konstatirati da postoje dvije Hrvatske. Jedna koja skapava i puni državnu blagajnu i druga, vladajuća, nelustrirana koja pljačka tu blagajnu - poručuje Vidović Krišto. <br/> </p>