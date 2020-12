"Na taj prijedlog potaknulo nas je to što je ODO u Zagrebu prošli tjedan odbacilo optužbe 17 zaposlenica HUP-a o spolnom uznemiravanju protiv bivšeg zamjenika glavnog direktora HUP-a Bernarda Jakelića. Riječ je o odbacivanju slučaja zbog isteka roka prijave, odnosno, manjkavosti postojećeg Zakona, na što je upozoravala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova", pojasnila je Ivana Posavec Krivec na konferenciji za novinare.

Prema postojećem Zakonu, prijavu za spolno uznemiravanje mora podnijeti osoba koja je to doživjela, i to u roku od tri mjeseca otkad se dogodilo i nema podnošenja po službenoj dužnosti. To, rekla je Posavec Krivec, nije nimalo poticajno za žrtve i vrlo je diskriminatorno i ponižavajuće za ženu jer se takvo uznemiravanje vrlo često događa na poslu, na fakultetu ili u okruženju gdje je ovisna o osobi koja je spolno uznemirava.

Izmjene zakona tiču se samo jednog članka u kojem predlažemo da se sva spolna uznemiravanja progone po službenoj dužnosti i to bi značilo da nema roka od tri mjeseca u kojem je žrtva dužna podnijeti prijavu nego bi službeni tužitelj bilo Državno odvjetništvo.

Mišel Jakšić poručio je da žele omogućiti onima koji su u određenim slučajevima slabi jednak i ravnopravan status i da ih se ne izvrgava ruglu i sramoti, što je često slučaj.

Svima koji su spolno uznemiravani time omogućujemo ravnopravnost i da dobiju zaštitu hrvatske države. Imamo, nažalost, jako puno slučajeva gdje se pokazalo da tome nije tako, o čemu govori i zadnji slučaj, upozorio je.

"Želimo ravnopravnost spolova podignuti na višu razinu i zaštititi sve one koji se nađu na udaru zlostavljanja kako bi znali da postoje tijela koja će ih štititi i da neće biti izvrgnuti javnoj sramoti. Kod zlostavljanih se uvijek javlja strah - je li bolje šutjeti ili prijaviti, je li bolje trpjeti pa dokle ide i dok se izdrži", rekao je.

Izrazio je nadu da će HDZ i vladajuća većina prepoznati SDP-ovu inicijativu kao dobar i kvalitetan zahvat u zakonodavstvu i da će se u normalnom i kolegijalnom tonu donijeti ove izmjene.