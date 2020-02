'DORH treba utvrditi zašto je smijenjen bivši šef SOA-e'

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ov zastupnik Ranko Ostojić traži od DORH-a da utvrdi zašto je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović smijenila Dragana Lozančića s funkcije ravnatelja SOA-e.

Podsjetimo, Grabar-Kitarović je tijekom predsjedničke kampanje na jednoj od debata poručila kako Lozančić nije poštivao dogovor koji su imali, "da se odradi jedan posao koji je bio iznimno bitan za RH, već je zavlačio mjesecima".

- Dobili smo odgovor da nema osnovane sumnje. Smatram da je DORH ono nadležno tijelo, obzirom da mi ne možemo zvati na Odbor Lozančića niti Grabar-Kitarović, koje treba utvrditi postoji li ili ne osnovana sumnja. Ne sugeriram što trebaju napraviti, ali je važno da ova zemlja zna zašto je otišao. Mislim da je važno da DORH to raščisti. Mislim da DORH bježi od odgovornosti da tako nešto napravi. Postoji linija manjeg otpora za mnoge stvari, mislim da je to čisto nezamjeranje - rekao je Ostojić u petak novinarima u Saboru naglasivši kako bi bilo dobro da se to raščisti obzirom da Lonzačić postaje savjetnik predsjednika Zorana Milanovića.

- Najbolje bi bilo da zbog javnosti to raščiste i razjasne, a ne da to ostane pod velom tajne. Lozančić je bio profesionalac za ministra Davora Božinovića, bio je i bivši sigurnosni savjetnik predsjednika Republike, a za Grabar-Kitarović to nije - istaknuo je.

Ostatak saborske oporbe također smatra da se treba razjasniti zbog čega je 2016. smijenjen Lozančić.

- Državno odvjetništvo treba biti neovisno tijelo, koje treba postupati u skladu sa svojim obvezama, dužnostima i pravilima pa se nadam da će na takav način i postupiti, ne samo u tom slučaju, nego u apsolutno svakom slučaju. Što se tiče Dragana Lozančića i naše uloge u Vladi 2016., nisam ulazio u samu srž onoga oko čega su se prepirali i nisu se slagali. Mene je zabrinjavao način na koji je trebala završiti prva osoba u našoj sigurnosnoj službi, odnosno, na ulici, što je za mene neprihvatljivo. Za svaku uređenu, stabilnu, sigurnu zemlju je to neprihvatljivo - poručio je šef Mosta Božo Petrov ističući kako se stvari trebaju razjasniti.

- Treba se znati što se dogodilo i tko je što radio ako želimo biti transparentni i pošteni, pogotovo ako je riječ o osobi koja će postati savjetnik predsjednika države - dodao je.

Čelnik Živog zida i europarlamentarac Ivan Vilibor Sinčić naglašava kako se radi o jednom od "možda najvažnijih skandala u mandatu aktualne predsjednice ili, ako hoćete, vlade Andreja Plenkovića”.

- Situacija se mora raspetljati. Tu je bilo niz kršenja procedura o sigurnosti i zakona te se to mora riješiti do kraja. To mora biti prioritet svih institucija - poručio je Sinčić ističući i kako DORH po zakonu mora istraživati kriminal ako u medijima ili javnosti čuje za njega.

- Ako nije, to je ogroman propust za glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića i njegovog prethodnika jer se te stvari vuku još od prije. Bilo bi tužno da netko mora podnijeti kaznenu prijavu pa da onda, po toj sili zakona, moraju postupati - istaknuo je Sinčić.

Da DORH treba ispitati predsjednicu na odlasku zašto je smijenila Lozančića, slaže se i predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš.

- Predsjednica u odlasku je u nekoliko navrata govorila o Lozančiću na određeni način. Stavljena je sumnja, svi smo imali upitnike iznad glava i to treba riješit, tu DORH treba odraditi svoj posao - kaže Mrak-Taritaš.