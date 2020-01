DORH-u predana kaznena prijava protiv Hrvatskih šuma

Zeleni odred - forum braniteljske udruge Vidra predao je državnom odvjetništvu kaznenu prijavu protiv uprave Hrvatskih šuma i Šumarije Zagreb zbog devastacije Medvednice, piše HRT. U udruzi tvrde da se na Medvednici godinama događa kriminal velikih razmjera.

- Godinama svjedočimo devastaciji i prekomjernoj sječi šume i imamo dokaze da je uprava Hrvatskih šuma na Medvednici sudjelovala u ekocidu i kriminalu velikih razmjera - istaknula je predsjednica udruge VIDRA Vesna Grgić.

- Mi smo u posjedu njihovih dokumenata koji dokazuju da su pustošili i da su rezali više nego što je trebalo, ali što je najgore njima nedostaje drvne mase zadnjih desetak godina. U protuvrijednosti to je 104 milijuna kuna. Tvrdimo da je to završilo u privatnim džepovima, zato jer Hrvatske šume ne izvoze, o to su na drzak način pokušali sakriti - rekla je Grgić za HRT ta dodaje da su dokaze o kriminalu u Hrvatskim šumama prikupljali godinu i pol dana te dodaje da su pomoć potražili od poznatih stručnjaka i šumara koji su potvrdili njihove sumnje

- Iz svega ovoga možemo vidjeti da je stanje sa šumom na Medvednici gore nego prije 20 godina - upozorila je Grgić. U Hrvatskim šumama uvjeravaju kako nema govora o prekomjernoj sječi, te da je sve u skladu s pravilima gospodarenja šumom.