Dječak poginuo, sestra nestala: Najjači uragan razorio Bahame

Uragan Dorian, prema novijim podacima najjača oluja koja je zahvatila Bahame, nosila je krovove i izazvala poplave, s udarima vjetra od čak 355 km/h.

BBC javlja da je otočje Abaco pretrpjelo značajniju štetu.

Nacionalni centar za uragane upozorio je stanovnike Bahama da ne napuštaju svoja skloništa jer se očekuju valovi visoki preko sedam metara.

Stanovnici Bahama objavili su na društvenim mrežama snimke na kojima se vide potopljene i uništene kuće.

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY

Dijelovi otočja ostali su bez struje. Lokalne vlasti su otvorile nekoliko sklonište u crkvama, školama i drugim zgradama.

- Ljudi su očajni, plaću - rekao je Louby Georges, direktor organizacije za ljudska prava.

Oluja će se u ponedjeljak i dalje kretati preko Bahama, a krajem dana trebala bi pogoditi Floridu. Očekuje se i da će pogoditi Sjevernu i Južnu Karolinu i Georgiju. Sve te američke države proglasile su stanje pripravnosti.

POGLEDAJTE VIDEO

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY

Ovo je pak snimka 'Doriana' iz svemira:

via Gfycat

Cameras outside the station captured views of #HurricaneDorian at 12:16 p.m. ET on Sept. 1 as it churned over the northern Bahamas. The storm is a dangerous Category 5 hurricane, carrying the strongest winds in recorded history for the northwestern Bahamas. #Hurricane #Dorian pic.twitter.com/ug0sdD5JOj