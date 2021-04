Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin naglasila je kako je trenutno cijepljeno oko 50 posto ljudi starijih od 65 godina, što znači 400 od njih 800 tisuća te i ostale poziva da se prijave za cijepljenje svim mogućim kanalima koji su dostupni, rekla je za HRT.

- Preporučujem svakako platformu CijepiSe koja ne košta ništa, a prijava traje minutu. Moja je nada da će to proraditi - rekla je Pavić Šimetin.

Pavić Šimetin nije sigurna hoće li platforma uopće povući imena starijih građana na liste cijepljenja, ali kaže - nada se da hoće jer je tome i namijenjena.

- Od 400 tisuća cijepljenih starijih od 65 godina, samo ih se manji dio prijavio putem platforme - kaže Pavić Šimetin.

Ravnatelj zagrebačkog Doma zdravlja Zapad Miroslav Hanževački govori kako se treba naglašavati i ono što je dobro, a to je da imamo cjepivo te da se trebamo što bolje organizirati kako bismo ga što brže iskoristili.

- Ovih dana će se u Zagrebu dosegnuti brojka od 50 tisuća cijepljenih na Velesajmu, što pokazuje da stvari funkcioniraju, ali za sada ne preko platforme, već preko obiteljskih liječnika, poručio je Hanževački.

Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić istaknuo je kako platforma nije jedini način prijave. Ima ih tri i ideja je bila da se oni objedine i ubace u platformu.

- Zašto se to ne događa i kasni se , to je pitanje za ministarstvo i HZJZ. Čudi da se u jednoj zemlji koja ima jaki IT sektor ovoliko dugo radi na funkcionalnosti, rekao je i dodao kako i sama komunikacija nije bila primjerena tako da se pozivalo ljude da se prijave na platformu i oni su mislili da je to gotovo, ali se onda pozivalo i da se prijave kod obiteljskog liječnika što je dovelo do dvostrukog prijavljivanja. Ovo je opterećivanje obiteljskih liječnika, a ideja je bila da ih se rastereti. Treća faza u kojoj se očekuje preko milijun cijepljenih neće biti moguća preko obiteljskih liječnika i njihove ordinacije, zato što bi time patila ona druga strana njihovog svakodnevnog posla - rekao je Luetić.

Predsjednica KoHOM-a Nataša Ban Toskić kaže kako ne može znati sve pacijente koji su cijepljeni već samo one iz svog internog popisa.

- Svi moji pacijenti koji su se cijepili preko platforma, preko HZJZ-a ili bolnice, ja taj podatak nemam, ali isto tako nemam podatak ni tko nije cijepljen - kaže Ban Toskić.