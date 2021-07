Zabrinjava me sve veći broj zaraženih mladih ljudi jer oni će to proširiti prema starijoj populaciji koja nažalost u ovoj županiji nije dobro procijepljena, rekao je prim. dr. sc. Ivo Ivić, predstojnik klinike za infektologiju KBC-a Split za HTV-ovu emisiju "Dobro jutro, Hrvatska". Govorio je i o epidemiološkoj situaciji u Splitu.

Mirno je ispred klinike za infektologiju splitskog KBC-a, ali epidemiološka slika na području nikako nije mirna.

- Ne bi htio da se diže tenzija, ali opća epidemiološka situacija nije dobra. Dnevno imamo 50-ak novooboljelih, to su uglavnom mlađi ljudi koji ipak završavaju u bolnici. Dio ipak treba našu terapiju i kisik, premda su to osobe od oko 42-44 godine, izvještava prim. dr. sc. Ivo Ivić, predstojnik klinike za infektologiju KBC-a Split.

- Jedan mlađi bolesnik od 44 godine je na respiratoru, i on je trenutačno jedini pacijent na respiratoru, dodaje.

Ivić je naglasio kako osoba na respiratoru nije imala nikakve dodatne bolesti ili komorbiditete od prije te da je riječ o zdravoj osobi atletske građe.

- Ni za mlade to nije bezazlena bolest, a u daleko je manjoj mjeri teška nego za starije osobe. Zabrinjava me sve veći broj mladih zaraženih ljudi jer će oni to proširiti prema starijoj populaciji koja nažalost u ovoj županiji nije dobro procijepljena, dodaje Ivić.

Iako su još proteklog vikenda uvedene mjere prema kojima su poslije ponoći bili zatvoreni kafići, noćni klubovi i svi ostali objekti na splitskom području, mladi nastavljaju s okupljanjima na plažama gdje se druže u grupama.

- Do sada od ljudi što smo primili u bolnicu nitko nije bio cijepljen, osim jednog imunokompromitiranog bolesnika koji praktički ima kroničnu COVID infekciju. Ni jedan drugi bolesnik s kojim god komorbiditetom, ako je bio cijepljen, nije zbog COVID-a završio u bolnici, rekao je prim. dr. sc. Ivić.

Splitsko-dalmatinska županija je turistička županija, i svakodnevni priljev gostiju je velik na to područje, a ipak sve dalmatinske županije izuzev Dubrovačke-neretvanske su najmanje procijepljene.

Na splitskom području niti 30 posto građana nije procijepljeno, dok je u Zagrebu procijepljeno preko 40 posto.

- Mladi ljudi su jedva dočekali ljeto, otvaranje i vraćanje životu, mi to moramo razumjeti. No, bez stroge primjene i stroge kontrole mjera nema izlaza. Cijela naša država, a posebno ova županija iznimno ovisi o turizmu, i prema tome odgovornost je onih koji upravljaju procesima politike da na neki način uvjere, pa i prisile ljude da ipak poštuju mjere, kaže predstojnik klinike za infektologiju KBC-a Split.

Ivić kaže da trenutno trećinu bolesnika klinike za infektologiju čine stranci.

- Kad gledamo prijem novooboljelih jedno 40 posto su stranci. Oni i donose i zaražavaju se koronavirusom, rekao je.

Prim. dr. sc. Ivo Ivić posebno je apelirao na stariju populaciju da budu odgovorni i da se cijepe, jer u suprotnom mogu ozbiljno ugroziti svoje zdravlje.