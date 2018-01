Dosad pokrenuli 7 prekršajnih postupaka protiv naših ribara

Do sada je pokrenuto sedam prekršajnih postupaka protiv hrvatskih ribara koji plove u vodama Republike Slovenije, javlja N1 televizija. Kazna za utvrđene povrede za pravne osobe iznosi od 1.200 do 41.000 eura, dok je za privatne osobe predviđena kazna od 420 do 33.000 eura.

Hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede je objavilo u četvrtak kako ribari mogu mirno loviti u Savudrijskoj vali. Ministar Tomislav Tolušić je ribarima izrazio podršku cijele Vlade RH te još jednom ponovio da arbitražna odluka za Hrvatsku nije mjerodavna, pa tako ni njen dio koji se odnosi na razgraničenje na moru u području Savudrijske vale.

- Hrvatska granica ostaje nepromijenjena, a naša pozicija se ni milimetar neće promijeniti - kaže Tolušić.