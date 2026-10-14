PREPOZNAJETE LI GA? Lažni poštar hara Zagorjem: 'Ušao mi je u kuću pa izvadio pištolj...'

Dva mjeseca nakon stravične pljačke u vlastitom domu, Suzana Mikulec (70) iz Zaboka i dalje živi u strahu. Trza se na svaki zvuk motora, noću teško spava, a povjerenje u institucije, kaže, potpuno je izgubila. Sve se dogodilo 14. kolovoza, kada joj je na vrata pokucao muškarac prerušen u poštara. Ušao je za njom u kuću, izvadio pištolj i izgovorio riječi koje ni danas ne može zaboraviti, prenosi portal nizagorjemalo.hr.

- Sad si tu sjedni, imam naručeno ubojstvo - prisjeća se Suzana prijetnje koja joj je promijenila život.

Posebno je uznemirava činjenica da je opljačkana i prošle godine, dok je još živjela u Krapini. Nakon tog iskustva prodala je kuću i preselila se u Zabok, nadajući se da će napokon pronaći mir. No ni novi dom nije joj donio sigurnost. Suzana je tog jutra, oko osam sati, upravo završila svoju uobičajenu šetnju. Nakon operacije aneurizme rano ustaje, prošeta, obavi kupnju i vraća se kući. Nije ni slutila da će joj običan povratak kući prerasti u noćnu moru.

Foto: nizagorjemalo.hr

- Vidjela sam poštanski motor i još si mislim kak’ dolazi tak’ rano jer obično poštar dolazi oko podneva. Sparkirao se, pozdravio me i rekao da ima paket za mene. Stavio ga je na stol na terasi. Na paketu su bili moje ime i prezime i ulica, ali pogrešan kućni broj - prepričava nam Suzana. Rekla mu je da ne očekuje nikakav paket i zamolila ga da provjeri adresu. Muškarac je otišao, no ubrzo se vratio. Pokazao joj je, kaže, dostavnicu i zatražio osobnu iskaznicu i OIB.

- Krenula sam u kuću, on za mnom i tad je počeo pakao - govori Suzana.

Paket je izgledao kao pravi poštanski, muškarac je imao dijelove poštanske odore i kacigu, a i motor je nalikovao onima kakve voze poštari. Jedino joj je dostavnica bila sumnjiva jer se činila zastarjelom. Ipak, nije posumnjala da bi pred njom mogao biti razbojnik.

'Gdje je novac? Prodala si kuću!'

Čim je ušao u kuću, muškarac je izvadio pištolj i uperio ga u nju. Imao je i šoker, a od Suzane je tražio novac.

- Pitao me i za lanjsku provalu. Ja sam se popišala od straha - potreseno govori.

Razbojnik je, tvrdi Suzana, očito znao za njezinu prošlost i prodaju kuće u Krapini.

- Gdje je novac? Prodala si kuću u Krapini, imaš ga! - govorio joj je, prijeteći joj oružjem.

Foto: nizagorjemalo.hr

Natjerao ju je da ode na kat, gdje su se nalazili papiri od prodaje kuće. Suzana mu je objasnila da je novac oročila u banci i pokazala mu dokumentaciju. No on je, kaže, nastavio ispitivati gdje je ostatak novca. Uzeo joj je papire, oteo novčanik i mobitel te joj zaprijetio da se ne miče jer je vani navodno čekaju još dvojica. Potom je otišao i zaključao je u kuću. Suzana je uspjela izaći i potrčala susjedima kako bi pozvala policiju. Pritom je pala i ozlijedila se. U novčaniku je imala sve osobne dokumente i nešto više od 2000 eura. Novac je, kaže, podizala na bankomatu i čuvala kako bi ga darovala unuku.

'Ne vjerujem policiji, nitko mi ništa ne govori'

Osim straha zbog onoga što je proživjela, Suzanu muči i način na koji se vodi istraga. Tvrdi da ne dobiva informacije o slučaju te da je posebno ljuti što se, prema njezinim riječima, informacije o njezinoj pljački prenose i osobi koja nije žrtva, ali je povezana s članicom njezine obitelji. Kaže da je inspektoricu koja vodi slučaj pitala zašto se bilo koga drugoga obavještava o njezinu slučaju, a da nju nitko ne informira o napretku istrage.

Foto: nizagorjemalo.hr

- Jednom policajac, uvijek policajac - navodno joj je odgovorila inspektorica, prepričava Suzana.

Upravo zbog toga, kaže, više nema povjerenja u policiju i osjeća da je ostala bez zaštite.

Smatra da je napadač morao biti dobro upućen u njezine životne okolnosti, financije i navike. Kaže da su i u policiji potvrdili kako je moguće da počinitelj poznaje njezinu situaciju.

- Da nisam imala snimke posljednje pljačke, vjerojatno bih ispala lažljivica. Jer, kak’ se to baš meni opet događa - kaže tužno.

Snimila ga je kamera, nada se da će ga netko prepoznati

Suzana je policiji predala snimke kućnog videonadzora na kojima se vidi muškarac za kojeg vjeruje da ju je opljačkao. Snimke je ustupila i nama, nadajući se da bi ga netko mogao prepoznati i pomoći u njegovu pronalasku. Prema njezinu opisu, riječ je o mlađem muškarcu, visokom i izrazito mršavom, koji govori književnim jezikom. Tijekom događaja podigao je vizir kacige, pa mu se lice na snimkama prilično dobro vidi.

Foto: nizagorjemalo.hr

Dva mjeseca poslije Suzana i dalje pokušava vratiti osjećaj sigurnosti u vlastitom domu. Kaže da se teško nosi s onim što se dogodilo i da joj je videonadzor jedina potvrda da će drugi moći vidjeti ono što je ona proživjela.

Ako prepoznajete muškarca sa snimke, obavijestite isključivo policiju.