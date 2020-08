Došao po mladu u autobusu ZET-a, putem im svirali muzikaši

Od mlade su do crkve otišli u kočiji jer je to bila njezina želja, a nakon vjenčanja na proslavu u Bjelovar svatovi su se odvezli autobusom. Mladenci su u šali prstenjima platili kartu

<p>Vjenčanja su u modernom dobu nerijetko prilično kreativna i događaju se na brojnim mjestima, a <strong>Hrvoje Jozić (28)</strong> iz Jelkovca bio je kreativniji od mnogih.</p><p>S voljenom <strong>Lucom (30) </strong>na vjenčanje je pošao u autobusu ZET-a!</p><p>- Hobi mi je javni prijevoz i znao sam da se može iznajmiti autobus. Tražio sam da to bude autobus marke Man jer preferiram tu marku - otkrio je Hrvoje za <a href="https://metropolitan.hr/lifestyle/po-mladu-dosao-u-autobusu-zet-a-od-crkve-do-sale-bilo-je-veselo-citavim-putem-svirali-su-muzikasi/" target="_blank">Metropolitan.hr</a> kako je došao na ideju da se na vjenčanje s Lucom u subotu, 1. kolovoza odveze u autobusu ZET-a.</p><p>Autobus su prije vjenčanja ukrasile dvije prijateljice pa su se on i vozač iz Jelkovca sami zaputili po mladu u Kraljevec dok ih je ostatak svatova pratio u automobilima. Od mlade su do crkve otišli u kočiji jer je to bila njezina želja, a nakon vjenčanja na proslavu u Bjelovar svatovi su se odvezli autobusom. Mladenci su u šali prstenjima platili kartu.</p><p>– Do mlade su svi išli automobilima. To je bilo iznenađenje, ali iz crkve do svečane sale svi su htjeli ići autobusom. Na kraju su bile rošade, dogovorili su se da u svakom automobilu bude vozač koji će vozilo prebaciti do sale, a ostali su išli autobusom. U autobusu je bilo veselo, čitavim putem su svirali muzikaši – opisuje Hrvoje.</p><p>Dodaje kako je vozač u početku bio služben, naročito kada je autobus trebao okrenuti kraj njegove kuće koja je slijepa ulica, ali se na kraju i on opustio.</p>