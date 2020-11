Dosjetljivi Milan: U zadnji tren odlučio građanima darovati čak 35.316 lampaša za Vukovar!

Iako se mjesecima zna da je prvi puta ove godine Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata,Vukovara i Škabrnje državni blagdan, tek u ponedjeljak su se sjetili kupiti lampaše, a cijena bi mogla biti oko 350.000 kuna...

<p>Predsjednici 218 mjesnih odbora u Zagrebu jučer su ostali zatečeni. Stigla im je obavijest da će u njihov mjesni odbor stići točno 162 lampaša koje trebaju podijeliti građanima. Mjesni odbori su najniža razina uprave u Zagrebu, a gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> ih već sve obilazi u borbi za sedmi mandat. Ukupno će tako Bandić podijeliti 35.316 lampaša koji bi večeras trebali biti zapaljeni po cijelom gradu kako bi se obilježio Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. </p><h2>Sve u zadnji tren</h2><p>Sam Bandić će zapaliti večeras lampaše u Ulici Grada Vukovara, kod spomenika Franji Tuđmanu. </p><p>- Ne znam ni kako ću nositi 162 lampaša koje trebam podići u Vijeću gradske četvrti. Trebali bi staviti obavijest na mjesne odbore da ih građani mogu podići, ali tamo nitko ne prolazi - kaže nam jedan od predsjednika mjesnog odbora.</p><p>Ne zna se ni kako će i po kojim kriterijima biti podijeljeni. Ali Bandić je odlučio sve raditi u zadnji tren. Kako su nam potvrdili neki koji se bave prodajom lampaša, jučer su samo dobili poziv iz Grada. </p><p>- Tražili su imamo li sedam tisuća lampaša. Mi nećemo u tome sudjelovati, moj princip je da je trebao biti objavljen javni poziv pa da svi ponude sa svojom cijenom i neka pobjedi najbolji. Ali ovdje se očito radi na brzinu i tko zna koliko će Zagreb platiti sve to jer recimo mi nismo proizvođači, nego ih prodajemo - kaže nam jedan od onih kojeg su nazvali.</p><h2>Više od 350.000 kuna iz gradske blagajne</h2><p>Ako uzmemo da je cijena jednog lampaša 10 kuna, to znači više od 350.000 kuna iz gradske blagajne kako bi Bandić ispao velikodušan i podijelio građanima lampaše koje trebaju zapaliti za sjećanje na žrtve Domovinskog rata, Vukovara i Škabrnje. </p><p>Poslali smo upit i po kojoj cijeni i od koga su kupljeni lampaši, a objavit ćemo ga kada nam stigne. </p><p>U međuvremenu je na podjelu lampaša reagirao i gradski zastupnik <strong>Renato Petek</strong> koji je nabavu povezao s nedavnom smjenom direktora Gradskih groblja Patrika Šegote koji je otišao zbog afere s kućicama.</p><p>- Je li to Šegoti ili nekom njegovom frendu ostao na lageru višak lampaša, pa se jučer organizirala stihijska akacija bez jasnog cilja? - navodi među ostalim Petek.</p>