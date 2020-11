Ovu nadstrešnicu u Kašini platili smo 150 tisuća kuna. Pogledajte

Kraj zgrade Mjesnog odbora niknulo je ovo velebno zdanje vrijedno 150 tisuća kuna. Tko vodi taj Mjesni odbor? Član Bandićeve stranke

<p>Grad Zagreb je velikodušno odlučio izdvojiti 150 tisuća kuna za iznimno važan građevinski projekt. Evo, jasno stoji, crno na bijelo, u izmjenama Plana nabave Grada Zagreba za 2020., kojeg potpisuje Milan Bandić. Kaže ovako: 120 tisuća kuna bez PDV-a (150 s PDV-om) potrošit će se na, jeste li spremni, 'Natkrivanje vanjske pozornice kod objekta Mjesnog odbora Kašina'. </p><p>Rečeno, učinjeno. U lipnju je objavljena izmjena Plana, a 10. srpnja na službenim gradskim stranicama otkriven je odabrani sretnik koji se uhvatio zahtjevnog zadatka. Radi se o zagrebačkoj tvrtki 'Moderni alati i strojevi'. </p><p>Pogledajte kako izgleda ovo sofisticirano kašinsko zdanje.</p><p>Zašto pišemo o ovome? </p><p>Pa, prvo, vrijedna nadstrešnica površine 38 kvadrata postavljena je na već postojeću betonsku pozornicu. Drugo, nalazi se uz objekt Mjesnog odbora Kašina. Znate li tko je predsjednik Mjesnog odbora Kašina? Miljenko Bertović, član Bandićeve Stranke rada i solidarnosti. Treće, cijena. Ovdje govorimo o gotovo četiri tisuće kuna po kvadratu lima. Država je ovog svibnja objavila koliko košta gradnja kvadrata stana iz programa Poticane stanogradnje: 6800 kuna s PDV-om za gradnju kvadrata stana sa svim završnim radovima. Dakle, po ovoj cijeni koju je platio Grad, limena nadstrešnica je tek 2800 kuna po kvadratu jeftinija od kvadrata stambene novogradnje! </p><p>Tvrtka koja je podigla ovu impozantnu građevinu je u vlasništvu Ninoslava Delića i Igora Obradovića. Dvojac je vlasnik još jedne firme, Planigrad Projekta. Ona je u 2017. odabrana za rekonstrukciju fontane kod Klinike za psihijatriju Vrapče. Cijena? 494 tisuće kuna, bez PDV-a.</p><h2>'Ostali u šoku'</h2><p>Javili smo se predsjedniku kašinskog Mjesnog odbora, Miljenku Bertoviću, i zamolili ga da nam prokomentira nadstrešnicu. Je li opravdan ovoliki trošak?</p><p>- Gledajte, ne mogu reći je li to opravdano ili ne. Nisam nadležan i nisam radio troškovnik. Nisam kompetentan. Treba vidjeti kod drugog, tko je radio i tko je radio taj troškovnik. Mi smo kao Mjesni odbor predložili i Grad je prihvatio - pojašnjava Bertović.</p><p>Uputio nas je na svoj Facebook profil, na kojemu se oglasio o spornoj nadstrešnici. Prenosimo njegovu objavu.</p><p>"Ovih dana digla se prašina o izgledu vanjske pozornice ispred društvenog doma u Kašini i to s razlogom. Ovim putem info o statusu istog.</p><p>Naime , projekt vanjske pozornice bio je predložen još u prošlom sazivu MO-Kašine i župnika Matije Pavlakovića da bi je izgradili do proslave obljetnice 800 godina župe Kašina. Iako se ona nije uspjela izgraditi u prošlom sazivu MO Kašine i dalje je podržan taj projekt te je odobren od strane GČ Sesvete i Grada Zagreba.</p><p>Ovakav izgled je razlog legalnog puta gradnje te nedovoljne koordinacije između projektanta i nas - predstavnika mjesta. Projekt smo vidjeli tek kad je izvođač došao na izvršenje radova te ostali u šoku, tako da opravdavamo neke od vaših komentara.</p><p>Daljnji tijek. MO Kašina je odmah reagirao sa sazivom hitnog sastanka s pročelnicom mjesne samouprave , GČ Sesvete , projektantom , nadzorom i izvođačem te ukazali na problematiku i potrebu HITNE nadopune projekta ,tj. natkrivanje cijele pozornice. Sve gore navedene strane su se složile s istim te je dobivena suglasnost župnika da možemo graditi do granice župnog zemljišta kako bi pozornica mogla biti u cijelosti pokrivena.</p><p>U drugoj fazi ide doprojektiranje te proširenje i natkrivanje vanjske pozornice u cijelosti. Sukladno s vremenskim okolnostima radovi bi trebali biti završeni u toku ove godine", napisao je predsjednik kašinskog Mjesnog odbora.</p><p>Projekt kašinske nadstrešnice zapazila je i emisija Strah od slobode s Radija Student, koja je u nedjelju navečer objavila ovu vijest. Kako navode, osim spomenutih 150.000 kuna u planu komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Sesvete za 2020. godinu predviđeno je i 70.000 kuna za projekt nadstrešnice i to kao prenesena stavka iz 2019. Kako kažu, ostali su zbunjeni jer je sastavni dio dokumentacije za izgradnju nadstrešnice bio i projekt kojeg je, kako stoji u sastavnici, još u prosincu 2019. izradila tvrtka Kontura projekt.</p>