Vidjela sam upaljeno svjetlo u kući, što mi je već bilo neobično jer nikoga od obitelji nije bilo kod kuće, a i donju etažu ni ne koristimo jer se mora urediti. Dok sam prolazila hodnikom do sobe da ugasim svjetlo, začula sam dječji plač. To me jako iznenadilo.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Priča nam to djevojka (17) iz Zagreba koja je u obiteljskoj kući u petak navečer pronašla novorođenče. Nitko ne zna tko je bebu i zašto ostavio u njihovu domu. Ova šesteročlana obitelj otišla je u petak iz kuće u popodnevnim satima. Majka nam pojašnjava kako su u školu vozili mlađu kćer, a kasnije ostali kod roditelja, gdje su slavili očev rođendan.

- Moja najstarija kći, koja je i pronašla bebu, već je oko 21 sat htjela ići pješke kući, no nagovorili smo je da ostane još malo. Na kraju je doma krenula nakon 23 sata – priča nam majka. Kći (17) pojašnjava kako je cijelo vrijeme imala neki neobičan osjećaj.

- Nešto me vuklo doma i nakon 23 sata više nisam mogla izdržati. Kući sam stigla oko 23.30. Čim sam začula plač bebe, koji me iznenadio, tražila sam od kuda dolazi. U hodniku, gdje nemamo svjetla, bila su kolica moje najmlađe seke. Upravo u njima netko je ostavio bebu koja je bila hladna i već je poplavila. Brzo sam uzela sekinu rozu dekicu i zamotala ga. Bio je dečko samo zamotan u plahtu i tako ostavljen - priča nam djevojka. Pohitala je na gornji kat kuće, gdje inače žive i imaju grijanje, te nazvala majku. Cijela obitelj je odmah stigla doma.

Ostavili ga samo u plahti

- Nazvali smo policiju te je ubrzo stigla i Hitna pomoć. Uzeli su bebu s dekicom i odvezli je u bolnicu – kaže nam još vidno uzbuđena majka.

- Ne mogu to razumjeti. Majka sam i znam što znači imati bebu. Nikad svoje dijete ne bih mogla tako ostaviti. Pomisao da je bio tako mali sam, u plahti, u mraku, odmah mi tjera suze na oči. Ma strašno - kaže majka. Policija ih je, kaže, ispitivala sumnjaju li možda na nekoga...

- Zaista ne znamo, ali vjerojatno je netko iz kvarta. Pretpostavljamo da su pratili kad nećemo biti kod kuće jer je beba bila pothlađena, što znači da je dulje bila ostavljena. Rekla bih da nema ni mjesec dana, odnosno da ima oko dva tjedna - priča nam majka. Jedino što su još primijetili neobično jest da je peć preko koje imaju centralno grijanje bila otvorena.

- Nije nitko zapalio vatru, ali čini se da je možda netko planirao ugrijati možda sebe i bebu – kaže majka. Iako je taj donji dio kuće neuređen, kaže nam da su prije nekih mjesec dana jednome muškarcu dopustili da ondje prespava nekoliko dana dok se ne snađe.

'Mi bismo se brinuli o njemu'

- Spavao je ondje bez grijanja četiri dana, no onda smo ga zamolili da nađe drugi smještaj – dodala je. No ne znaju ima li to ikakve veze s napuštenom bebom. Nakon što su nam ispričali što se događalo u petak, otkrili su nam kako bi bili voljni brinuti se o dječaku ako neće imati tko. Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su nam da su zaprimili prijavu, no detalje ne smiju iznositi. Locirali smo i bebu. Hitna pomoć prevezla ju je u KBC Zagreb, gdje je zbrinuta i, doznajemo, odličnog zdravlja. Beba će vjerojatno završiti u domu za nezbrinutu djecu jer nema potrebe da je zadrže u bolnici.

Koja su prava tek rođenog djeteta na život kakav svako dijete zaslužuje pojasnila nam je iskusna kaznena sutkinja Lana Peto Kujundžić.

- Interes djeteta uvijek treba biti na prvome mjestu, pa tako i u slučaju koji spominjete. Prvi koraci koji se poduzimaju odnose se na razrješavanje sumnje je li počinjeno kazneno djelo. Odnosno, treba utvrditi pod kojim okolnostima je dijete napušteno, što je s roditeljima, je li možda dijete povjereno trećoj osobi - kaže sutkinja Peto Kujundžić. Najvažnije korake mora odraditi Centar za socijalnu skrb.

- Prvo i osnovno je da Centar za socijalnu skrb treba naći bebi adekvatan smještaj. Inače je najbolje kad se djeca mogu smjestiti u udomiteljsku obitelj, no teško da se to može riješiti unutar 24 do 48 sati. Zbog toga će bebu prvo najvjerojatnije smjestiti u dječji dom u Nazorovoj - pojašnjava sutkinja. Sljedeće odluke donosi Obiteljski sud.

- Kad centar hitno smjesti dijete, Obiteljski sud odlučuje s kime će dalje dijete živjeti. Prikupljaju se svi relevantni podaci o roditeljima ili trećim osobama ako je dijete bilo tako povjereno na brigu. Potom sud donosi odluku na godinu dana, nakon čega se razmatra je li taj smještaj za dijete bio najbolje rješenje, hoće li ga sud produljiti ili iz nekog razloga tražiti druge uvjete - kaže nam kaznena sutkinja Peto Kujundžić. Dodaje kako se nakon svega navedenog razmatra opcija smještaja djeteta u udomiteljsku obitelj ili se dijete daje na posvajanje.

'Prvo će ići u Nazorovu'

Pitali smo koliko je u Hrvatskoj uobičajeno da roditelji na ovakav način napuste dijete?

- Iznenadili biste se - odgovara sutkinja i dodaje: “Hrvatska nije po tome posebna niti drugačija u usporedbi s okolnim zemljama. No ovdje obično polazimo od teze da su svi roditelji savršeni ili bi to trebali biti, no to je sasvim kriva percepcija. Gledajući u postocima, rekla bih da je više onih roditelja koji djecu stavljaju na listi svojih prioriteta na treće mjesto i niže. Jednostavno se radi o ljudima koji vole sebe i sebi su najbitniji, a djecu tretiraju kao nekoga ‘usput’. Dakle, u Hrvatskoj ima puno roditelja, što sam vidjela kroz praksu, koji se ne brinu o svojoj djeci, a često im dajemo prilike da se ‘poprave’ jer se polazi od teze da je djeci s njihovim roditeljima najbolje, no ni to nije točno”.

Pitali smo što se događa s djecom koju sud povjeri udomiteljskoj obitelji ili ih da na posvojenje pa se roditelji u nekom trenutku na kraju pojave.

Prvo će tražiti roditelje

- To je sad već nivo što bi bilo kad bi bilo pa je teško odgovoriti, jer kao što sam na početku rekla, sud mora utvrditi je li bilo kaznene odgovornosti, odnosno je li dokazano da su dijete zanemarili i iz kojih razloga. No smatram da je dobro kad se unaprijed ili vrlo rano uoči da roditelji nemaju kompetenciju da podižu i odgajaju dijete. Centar za socijalnu skrb tu treba biti odlučan i odlučiti na vrijeme da se takva djeca oduzmu roditeljima i povjere na brigu onima koji će im pružiti život kakav zaslužuju - zaključila je sutkinja.

Ovo nije prvi put da se bebe u Hrvatskoj napuštaju. Prije 14 godina djevojčicu zamotanu u ručnik ostavili su ispred vrata obitelji Vrcan u Ugljanima kraj Sinja, a 2017. su bebu u kolicima ostavili ispred župnog ureda u Brestju.