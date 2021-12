Turistički djelatnik s Trinidada i Tobaga Ally Ifill obratio se otvorenim pismom premijeru te karipske države, nakon što je imao razočarane goste iz Bosne i Hercegovine. Na početku pisma je napisao kako mu je drago što je Vlada u nastojanju da ponovno otvori turizam uvela redovite letove KLM-a iz Nizozemske, što turistima iz Europe značajno olakšava dolazak na Karibe i štedi novac, jer tako izbjegavaju putovanje skupljim opcijama preko Velike Britanije.

"Prošli tjedan imao sam dvoje klijenata iz Bosne i Hercegovine. Preko RideSharea su stigli u Zagreb, to je bila prva etapa u kojoj su prešli 300 kilometara. Iz Zagreba su letjeli za Amsterdam, što je dodatnih 1086 kilometara, a zatim iz Amsterdama do Trinidada još 7452 kilometara putovanja zrakoplovom. Ukupno su prešli 8838 kilometara za što im je trebalo 24 sata, jer su morali čekati let u Amsterdamu. Let je malo kasnio sa Barbadosa, ali nije im smetalo jer su konačno stiglo na toplu destinaciju", piše Ifill.

No, slijedeći dan ih je dočekao hladan tuš.

"Pitali su me zašto naša Vlada misli da bi netko prošao tako dalek put, a da se ne može sunčati i kupati na plaži. Nisam znao što bi im rekao. Možemo sad reći da su se trebali raspitati prije nego što su došli kakve su covid mjere u državi, ali ne treba očekivati od mladih ljudi da im je prvo što pomisle kad dolaze u državu kao što je naša da su plaže zatvorene", nastavlja Ifill.

Kako je napisao, mladi čiji budžeti za ljetovanje nisu veliki, biraju jeftine letove i destinacije na koje mogu doći jeftinim letom i Trinidad i Tobago je jedna od njih.

"Proveli su deset dana u našoj državi i bili su razočarani što nisu mogli vidjeti naše najpoznatije plaže, nacionalne parkove, jezera, grebene i vodopade, niti su mogli ići roniti. Sve avanture koje su planirali nisu mogli ostvariti. Napravio sam za njih sve što sam mogao, ipak su otišli sretni. Na povratku kući su mi poslali fotografiju s akcije spašavanja na planini i napisali "Od 35 stupnjeva na minus 10". Ta razlika u temperaturi je razlog zbog kojeg su došli kod nas", zaključuje Ifill.