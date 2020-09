'Došli smo tiho, bez vike, ali ako se problemi ne riješe onda smo spremni na masovniji prosvjed'

Na Markovu trgu se u četvrtak okupilo 60 pirotehničara kako bi prosvjedom ukazali na probleme i otkaze. Upozoravaju da posla u razminiranju ima mnogo, a neće biti dovoljno pirotehničara da ga odrade

<p>Pirotehničari i članovi Novog sindikata, njih 60, <strong>prosvjedovali su četvrtak na Markovu trgu</strong> pred zgradom Vlade kako bi upozorili na loše stanje u sustavu razminiranja zbog kojega brojni pirotehničari gube posao.</p><p>- Došli smo relativno tiho, bez vike i galame jer je nama neugodno što je do ovog prosvjeda moralo doći i to zbog problema kojeg u drugim zemljama rješavaju mala djeca. Prije godinu dana smo najavili prosvjed koji smo onda odgodili jer su nam vladajući rekli da će problem biti riješen. Prošlo je godinu dana, a nije riješeno ništa - istaknuo je <strong>Tomislav Kiš iz Novog sindikata. </strong></p><p>Traže da im se osigura puna zaposlenost, kako bi mogli imati redovna primanja, da se mlađim pirotehničara napravi "izlazna strategija" nakon što završe s razminiranjem kroz dodatno školovanje ili zapošljavanje te povećanje mirovina kako bi umirovljeni pirotehničari mogli dostojno živjeti.</p><p>- Imali smo niz sastanaka kojima je povod bio 70 otkaza pirotehničara. Imamo još preko 200 milijuna kvadratnih metara za razminiranje, a 540 pirotehničara.<strong> Posla ima toliko, a dijele se otkazi</strong>. Pitanje je da li će Hrvatska do 2026. uopće biti razminirana - dodao je Kiš. </p><p>Vlast duže vrijeme upozoravaju na probleme, istaknuli su, no nitko ih u Vladi ne doživljava. Ako se ubrzo problem ne riješi, upozoravaju, <strong>spremni su i na puno masovniji prosvjed.</strong></p><p>- 22 godine radim ovaj posao, nikad nije bila ovakva situacija da ljudi dobivaju otkaze. Pozivam ministra branitelja, premijera i ministra financija, koji jedini može riješiti ovaj problem, jer nam fali sredstava. Sustav će se urušiti i ostat ćemo bez 300-400 pirotehničara - poručio je <strong>Mladen Jukičić iz Sindikata humanitarnog razminiranja. </strong></p><p>Među onima koji su dobili otkaz su i Sandra i njezin suprug.</p><p>- Ja sam radila 12 godina, suprug 17, a bio je i dragovoljac Domovinskog rata. Prije mjesec dana smo dobili otkaze. Dakle, dva člana istog kućanstva. Ovdje sam već treći put, a problemi nikako da se riješe. Meni treba samo godinu i pol do mirovine, a takvih ima jako puno koji trebaju raditi i zaraditi za mirovinu - rekla je.</p><p>Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova, <strong>Davor Božinović</strong>, pak ističe kako MUP nikad nije izdvajao više sredstava za razminiranje nego u zadnje tri godine te da je za 2020. godinu izdvojeno 417 milijuna kuna europskih i nacionalnih sredstava.</p><p>- Znam njihovu situaciju godinama, otkako je MUP preuzeo Hrvatski centar za razminiranje i praktički ima odgovornost za poslove razminiranja - rekao je. </p><p>Zbog korona krize, dodao je, ove je godine izdvojeno 15 milijuna kuna manje.</p><p>- Mislim da je to puno bolje nego u brojnim drugim djelatnostima. Sigurno nema razloga da se bilo kome da otkaz zbog manjka poslova jer toga ne manjka, novca ne manjka, a korona kriza je nesrazmjerno manje pogodila upravo taj sektor u odnosu na druge sektore - rekao je Božinović.<br/> </p>