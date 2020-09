'Došli su me ucijeniti, Dalićku sam potjerao iz sobe! Agrokor mi nikad nije platio ni ručak'

<p>Nakon bivšeg vlasnika Agrokora <strong>Ivice Todorića</strong> optužbe za zlouporabe 'teške' 1,25 milijuna eura na štetu te tvrtke u ponedjeljak su odbacili i nekadašnji Agrokorovi menadžeri <strong>Ante Huljev i Piruška Canjuga</strong>, ustvrdivši da su sve radili po zakonu.</p><p>Nekadašnji izvršni direktor finacija u Agrokoru Ante Huljev odbacio je optužnicu kao neosnovanu ističući da je inkrimiranu transakciju obavio s ''pažnjom dobrog gospodarstvenika'' te kako je ''rezigniran sudskim postupkom jer mu je nanesena poslovna šteta zbog koje neki više ne žele s njim poslovno surađivati''.</p><p>Huljev je naglasio da je angažiranje savjetnika uobičajna praksa u poslovnom svijetu, a podsjetio je da je Vlada plaćala savjetničke usluge za Inu i restrukturiranje Fortenove. Dodao je da za inkrimiranu transakciju postoje potpisani sporazumi koji su priloženi u spis te kako sporna tvrtka uopće nije njegova. </p><p>Bivši Agrokorov financijski stručnjak je naglasio da je sporni ugovor pravovaljan i da je prije realizacije prošao kroz kontrolu regulatornih odbora Agrokora, Hrvatske narodne banke i Erste banke. ''Nakon toliko kontrola nemoguće je da se radilo o fiktivnom plaćanju'', zaključio je Huljev.</p><p>Bivša članica uprave Agrokora Piruška Canjuga je također odbacila optužbe ističući da je radila ''striktno po zakonu''. Canjuga je naglasila kako nikad nije razgovarala s Todorićem i četvrtooptuženom Nicole De Rossi te da s Huljevim nije zatražila od Todorića isplatu dijela novca s Agrokrovog na njezin račun.</p><p>Bivši vlasnik koncerna Agrokor Ivica Todorić u ponedjeljak nije želio iznijeti obranu niti odgovarati na pitanja navodeći da je razlog "proces koji se protiv njega vodi, a što nema veze sa sudom".</p><p>- Oni su mene došli ucijeniti. Htjeli su prije zakona da im privatno dam firmu. Potjerao sam Dalićku iz sobe, nisam htio na to pristati. Rekli su da ako ne predam firmu, onda će napisati zakon. Dalićka je došla k meni 16. 3. i rekla potpiši. Dan prije nego što je došla u novinama je izašlo da nisam platio porez, svi su to mediji objavili, došla me prestrašiti da bih ja potpisao - rekao je Todorić, a rekao je i da u 30 godina Agrokor njemu nije platio ni ručak već je sve išlo iz njegovog džepa.</p><h2>Pomaganje pri izdavanju računa </h2><p>Todorić, kao predsjednik uprave Agrokora i Huljev kao izvršni direktor financija u koncernu su, prema sumnjama tužiteljstva, 2013. zlouporabili svoj položaj jer su na štetu koncerna omogućili plaćanje 1,25 milijuna eura u korist švicarske tvrtke za savjetodavne usluge, znajući da one nisu niti će biti obavljene u korist koncerna.</p><p>Švicarska tvrtka time se, prema optužnici, nepripadno materijalno okoristila, dok je koncern oštećen za 1,25 milijuna eura. De Rossi, kao odgovornu osobu švicarske tvrtke, tužiteljstvo tereti da je Todoriću i Huljevu pomogla izdavanjem računa, u ime švicarskog trgovačkog društva, za navodno obavljene savjetodavne usluge.</p><p>Trećeokrivljenoj Canjugi, nekadašnjoj članici uprave Agrokora, stavlja se na teret da je sudjelovala kao poticateljica prvookrivljenog i četvrtookrivljenice. U optužnici se ujedno navodi da su stvarni vlasnici švicarskog trgovačkog društva bili Huljev i Canjuga.</p><p>Ivica Todorić je još od studenoga 2017. pod istragom zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna, a državno odvjetništvo je u tom, glavnom dijelu slučaju Agrokor, optužnicu podiglo 15. rujna. Njom su obuhvaćeni i njegovi sinovi Ivan i Ante Todorić te 12 Agrokorovih menadžera i revizora, a tereti ih se da su Agrokor navodno oštetili za oko 1,2 milijarde kuna.</p><p>Istražni zatvor bio je odobren jedino za Ivicu Todorića koji je nakon izručenja Hrvatskoj iz Londona sproveden u zatvor u Remetincu, da bi 20. studenoga prošle godine na slobodu izašao uz jamčevinu od 7,5 milijuna kuna i mjere opreza među kojima je i zabrana napuštanja Zagreba.</p><p>Uz Todorića i sinove novom su optužnicom obuhvaćeni i Alojzije Pandžić, Damir Kuštrak, Hrvoje Balent, Ivica Crnjac, Olivio Discordia, Marijan Alagušić, Sanja Hrstić, Mislav Galić, Tomislav Lučić, Piruška Canjuga, Ljerka Puljić i Ivica Sertić.</p><p>Svi su bili članovi uprave ili nadzornog odbora u Agrokoru, dok su Discordia i Hrstić zaposlenici revizorske kuće Baker Tilly koja je radila revizorska izvješća za Agrokor.</p>