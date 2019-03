Dosta im je političara: Komičar će biti predsjednik Ukrajine?

Volodimir Zelenski (41), koji nikada nije obnašao političku dužnost, vodi po svim ispitivanjima javnoga mnijenja ispred aktualnog predsjednika Petra Porošenka i bivše premijerke Julije Timošenko.

Ukrajina je u posljednje dvije dekade iskusila dvije prozapadne revolucije koje su na vlast dovele Timošenko 2005. i Porošenka 2014. godine. U posljednjem u nizu obrata na ukrajinskoj političkoj sceni, Zelenski, komičar kojeg treba shvatiti ozbiljno, mogao bi ih pobijediti oboje.

- Podržavaju ga birači nezadovoljni Porošenkom, oni koji su izgubili povjerenje u tradicionalne političke lidere i žele ključne promjene u ukrajinskom sustavu vladanja - izjavio je analitičar Volodimir Fesenko.

Po posljednjoj objavljenoj anketi, Zelenski ima podršku 27 posto birača, a Porošenko i Timošenko oboje po 16 posto.

- Zelenski od početka stabilno vodi - objavila je agencija za ispitivanje javnoga mnijenja Rating Group Ukraine. Timošenko, prva ukrajinska premijerka, ima podršku žena i starijih.

Zelenski u seriji "Sluga naroda" igra nastavnika povijesti koji postaje slavan kada se video snimka u kojoj vrijeđa državno vodstvo proširi internetom. On se potom odluči kandidirati za predsjednika i iznenađujuće pobijedi.

Stvarnost izgleda gotovo kao preslika serije. Zelenski je svoju kandidaturu objavio na ukrajinskoj televiziji "1+1" na Staru godinu, nešto prije ponoći, kada su gledatelji očekivali tradicionalnu poruku predsjednika Porošenka.

Televizija "1+1", koja inače prikazuje "Slugu naroda" i druge zabavne sadržaje, izvlačila se objašnjenjem da je došlo do "tehničke pogreške".

Foto: Hannibal Hanschke/DPA/PIXSELL Julija Timošenko

Zelenski ima jako dobre izglede da pobijedi dođe li do većeg odaziva birača, kazao je Vadim Karasjov, direktor ukrajinskog Instituta za globalne strategije.

Isto misli i Fesenko:

- Najveća mu je mana političko neiskustvo, ali ima dobre šanse.

Analitičar Taras Zahodorni smatra da Zelenskijev najveći suparnik nije Porošenko, poduzetnik koji je bogatstvo stekao proizvodeći čokoladu.

- Julija Timošenko je najiskusnija političarka, ima čvrstu bazu pristaša i može iskoristiti nezadovoljstvo Porošenkovom politikom - rekao je Zahodorni.

Ako se Timošenko i Zelenski nađu u drugom krugu, to će biti 'fifti-fifti' utrka", dodaje Karasjov.

Porošenkova vlada ne uspijeva provesti reforme, promijeniti sustav vlasti sovjetskog stila, smanjiti premreženost korupcijom i riješiti problem s proruskom separatističkom pobunom na istoku. Sve to znatno mu je snizilo ugled u očima birača.

Foto: REUTERS/PIXSELL Petro Porošenko

- Svi smo mislili da će to biti sprint. Sada je jasno da to nije sprint, nije čak ni maraton. To je niz maratona i moramo imati snage istrčati ih - kaže potpredsjednica vlade Ivana Klimpuš-Cincadze.

To objašnjenje nije zadovoljilo umorne i razočarane Ukrajince, kojih samo devet posto podržava aktualnu vladu, što je svjetski negativni rekord.

Jedno je sigurno, tko god pobijedio to neće biti proruski kandidat, kao Porošenkov prethodnik Viktor Janukovič, svrgnut revolucijom 2014.

- Ukrajina u svakom slučaju ide prema Zapadu - zaključio je Karasjov.