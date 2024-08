Dostavljač je ispričao detalje sukoba na Jarunu: 'Naručili su cigarete pa su nas onda napali'

Bio sam u grupi dostavljača. Ti dečki su naručili neke stvari, među njima cigarete i elektroničke cigarete, a kad su preuzeli dostavljene stvari, nisu htjeli platiti. Naprotiv, počeli su vrijeđati, psovati i nasrtati na nas. Bili su jako bezobrazni i grubi, a nama nije bilo svejedno. Bilo je više narudžbi i više dostavljača. Onda nam je jedan od tih mladića zaprijetio da će nas ubiti. Tad smo se počeli braniti jer nam ovo nije prvo iskustvo s ovakvim stvarima, govori nam to jedan od dostavljača koji je sudjelovao u incidentu na zagrebačkom Jarunu, čija se snimka sukoba proširila društvenim mrežama.

Na početku snimke vidi se dostavljač Wolta, strani radnik, koji stoji kraj skupine mladića u crnom na pločniku. U tom trenutku biciklima stiže još dostavljača do njega, a jedan od njih snima cijeli sukob. Mladići u tinejdžerskim godinama u tom trenutku su ustuknuli, a čini se kako jedan od njih u ruci drži preklopni nož i počinje bježati. Dostavljač se zatrčao za njim i ulovio ga te ga s drugim dostavljačem odvodi natrag na mjesto početka sukoba. Ostali mladići su se razbježali. Dok mladić govori kako nije on ništa napravio, dostavljač mu odgovara kako je baš on uzrokovao cijeli sukob. Snimka se tu prekida.

- Nikoga nismo udarili niti smo ikoga povrijedili. Samo smo zaustavili jednog mladića kako bismo ga zadržali do dolaska policije. Nije nam bila namjera ulaziti u fizički sukob, ali mi smo bili napadnuti i morali smo se obraniti. Ovo nije prvi put da imamo ovakve situacije. Sve je učestalije da nas se pljačka i napada. Često nam naručuju svakakve stvari, a onda kad ih dostavimo, uzmu nam stvari pa ne plate. Ili pobjegnu ili nam prijete da će nas istući. To je strašno što doživljavamo - govori nam naš sugovornik.

U Hrvatsku su, govori on, došli kako bi zaradili, a ne radili probleme.

- Ja sam nekoliko godina u Hrvatskoj te sam cijelo to vrijeme dostavljač. U početku zaista nije bilo problema kao sad. Iskreno, većina kupaca zaista su dobri ljudi s kojima nemamo nikakvih problema. Ali u zadnje vrijeme pojavile su se grupe mladih koji nas doslovno pljačkaju. Ne samo nas, nego i kolege taksiste. Imate ih po cijelom Zagrebu. Nije samo izolirani problem, ali zadnjih mjeseci je baš eskaliralo, i to su svi mlađi dečki koji budu u grupi - dodao je naš sugovornik.

U zagrebačkoj policiji nam nisu mogli reći više informacija, nego su nam samo rekli kako se još utvrđuju sve okolnosti oko sukoba sa snimka.