Neodgovornim ponašanjem, nepridržavanjem mjera i nebrigom za drugoga, širi se virus i potencijalno se dovodimo u situaciju u kojoj se neće samo umirati od COVID-a, nego i zbog COVID-a, poručuje Protić.

<p>Primorsko-goranska županija jučer je zabilježila 17 novih slučajeva koronavirusa na koji su trenutno pozitivne 122 osobe. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka jučer se na liječenju nalazilo 15 bolesnika s dijagnozom COVID-19.</p><p>Voditelj riječkog respiracijskog centra i predstojnik Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje prof. dr. <strong>Alen Protić</strong> kaže kako je trenutačno u Centru na raspolaganju između 12 do 15 respiratora. Svako daljnje povećanje kapaciteta respiracijskog centra podrazumijeva uključivanje rezervnih kapaciteta koje prati i uključivanje dodatnih medicinskih timova, prenosi <a href="https://www.novilist.hr/vijesti/ozbiljno-upozorenje-dovodimo-se-u-situaciju-u-kojoj-se-nece-samo-umirati-od-covid-a-nego-i-zbog-covid-a/?meta_refresh=true" target="_blank">Novi List.</a></p><p>– Do 24 popunjena mjesta na respiratorima mi uz pomoć kolega s drugih klinika možemo pokrivati bez ugrožavanja druge patologije i drugih bolesnika. Nakon te brojke, ugrožava se i druga patologija, drugi bolesnici kojima su potrebna intenzivistička mjesta, a to su mladi ljudi, žrtve prometnih nesreća, krvarenja i tumori.</p><p>Neodgovornim ponašanjem, nepridržavanjem mjera i nebrigom za drugoga, širi se virus i potencijalno se dovodimo u situaciju u kojoj se neće samo umirati od COVID-a, nego i zbog COVID-a, poručuje Protić.</p><p>Riječka bolnica trenutačno ima jednu od najnižih stopa bolničke smrtnosti od COVID-a u državi. Protić kaže kako su u skrbi oko najtežih bolesnika u odnosu na proljetni val učinjeni dodatni organizacijski iskoraci pa je u respiracijskom centru formiran odjel na kojem zajedno rade timovi intenzivista i internista. Oni skrbe o pacijentima koji nisu za liječenje na respiratoru, ali je njihovo stanje ozbiljno. Riječki respiracijski centar pokriva još i Istarsku i Ličko-senjsku županiju te tamošnje bolnice svakog pacijenta koji treba liječenje na respiratoru moraju slati na liječenje u riječku bolnicu.</p>