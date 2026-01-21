Obavijesti

News

Komentari 0
TIJESNA VEĆINA

Doza mira za poljoprivrednike: Sud EU morat će dati mišljenje o sporazumu s Mercosurom

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Doza mira za poljoprivrednike: Sud EU morat će dati mišljenje o sporazumu s Mercosurom
8
Foto: Yves Herman

Europska unija i zemlje južnoameričkog trgovinskog bloka potpisale su subotu u prijestolnici Paragvaja, Asuncionu, povijesni sporazum o slobodnoj trgovini, koji pokriva 700 milijuna građana

Admiral

Eurozastupnici su tijesnom većinom u srijedu podržali prijedlog da Sud EU-a donese mišljenje o tome je li trgovinski sporazum EU-a s Mercosurom kompatibilan s europskim ugovorima, čime su barem privremeno umirili europske poljoprivrednike koji prosvjeduju ispred zgrade Europskog parlamenta. 

Eurozastupnici su usvojili rezoluciju s 334 glasa za, 324 protiv i 11 suzdržanih. Pošto je prijedlog prošao, to znači da neće biti glasanja o potvrđivanju sporazuma u Europskom parlamentu dok se ne izjasni Sud EU-a, a to može potrajati i do dvije godine. Eurozastupnici su potom glasali o još jednom prijedlogu rezolucije da se to pitanje uputi na Sud EU-a, ali ta druga rezolucija je odbijena. 

U PARAGVAJU EU i Mercosur danas potpisuju povijesni trgovinski sporazum
EU i Mercosur danas potpisuju povijesni trgovinski sporazum

Europska unija i zemlje južnoameričkog trgovinskog bloka potpisale su subotu u prijestolnici Paragvaja, Asuncionu, povijesni sporazum o slobodnoj trgovini, koji pokriva 700 milijuna građana. Prije potpisivanja su države članice EU-a, među njima i Hrvatska, podržale taj sporazum. Francuska, Poljska, Austrija, Irska i Mađarska glasale su protiv. 

Komisija ističe da će sporazum otvoriti europskim poljoprivrednicima dosad neviđen pristup tržištu Mercosura. Očekuje se da će sporazum povećati izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a u Mercosur do 50 posto kroz smanjenje carina za ključne poljoprivredno-prehrambene proizvode EU-a, kao što su vino, žestoka pića, mliječni proizvodi i maslinovo ulje, te kroz zaštitu 344 oznake zemljopisnog podrijetla EU-a, visokovrijednih tradicionalnih prehrambenih proizvoda i pića, od nelojalne konkurencije i imitacije.

Hrvatski zastupnik Gordan Bosanac iz kluba zastupnika Zelenih podržao je prijedlog da se sporazum s Mercosurom uputi Sudu EU-a kako bi se taj sporazum unaprijedio. 

Bosanac smatra da je "dobro što se EU otvara prema Južnoj Americi i stvara partnerstva" s obzirom na preslagivanje odnosa u svijetu te naglašava da se zeleni protive samo onim trgovinskim sporazumima koje smatraju nekvalitetnima. 

PROSVJEDI TRAJU MJESECIMA FOTO Seljaci blokirali ceste u Parizu da zaustave Mercosur
FOTO Seljaci blokirali ceste u Parizu da zaustave Mercosur

"Sporazum EU-a s Novim Zelandom je dobar sporazum jer se uspjelo ispregovarati da se uistinu štiti i jedna i druga strana, dok u Mercosur sporazumu je uistinu europska poljoprivreda, a posebno bih rekao i hrvatska poljoprivreda, stavljena u baš nepravedan položaj zbog toga što će naše područje ispuniti poljoprivredni i stočarski proizvodi koji će doći iz zemalja Mercosura koji nisu te kvalitete koju možemo proizvesti u Hrvatskoj", rekao je Bosanac Hini. 

Protest against the government's handling of the EU-Mercosur free trade agreement in Paris Protest against the government's handling of the EU-Mercosur free trade agreement in Paris Protest against the government's handling of the EU-Mercosur free trade agreement in Paris
24
Foto: Benoit Tessier

Bosanac kaže da će to biti izbor između kvalitetnih hrvatskih proizvoda i nekvalitetnih ili manje kvalitetnih proizvoda iz Mercosura, ali da u praksi "ekonomska moć često tjera ljude da konzumiraju i one proizvode koji su opasni po zdravlje". "Ta činjenica da se i dalje u zemljama Mercosura upotrebljava 150 vrsta pesticida koji smo mi u Europskoj uniji zabranili i ne damo našim poljoprivrednicima da ih koriste, ne zato da im otežamo život, nego zato da štitimo zdravlje svih nas. Bit će provjere, ali već se sada vidi da u tako velikim izmjenama dobara naprosto ne može biti sve prekontrolirano", naglašava Bosanac.

Hrvatski eurozastupnik Marko Vešligaj (S&D/SDP), zamjenski član Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (AGRI) rekao je u utorak na raspravi da je "stanje u europskoj poljoprivredi alarmantno", a u Hrvatskoj još gore. "U Hrvatskoj suočeni smo s padom poljoprivredne proizvodnje od čak 50 milijuna eura. Broj grla stoke nam se prepolovio, sektor nam je suočen s prirodnim nepogodama, s bolestima koje doslovce uništavaju sve pred sobom", rekao je Vešligaj, dodajući da "umjesto poticanja domaće proizvodnje, Europska unija traži rješenje u trgovačkim sporazumima". 

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas branila je u utorak u Europskom parlamentu nedavno potpisani trgovinski sporazum s Mercosurom, opisavši to "geostrateškom odlukom". 

"U trenutku kada neki saveznici odustaju od Europe, Europa traži nove saveznike", rekla je Kallas u zgradi Europskog parlamenta u Strasbourgu ispred koje se održao veliki prosvjed mahom francuskih, ali i drugih poljoprivrednika iz Europe protiv trgovinskog sporazuma s Mercosurom. 

U srijedu je nastavljen prosvjed poljoprivrednika, a ulica koja vodi prema zgradi Europskog parlamenta u Strasbourgu bila je ispunjena parkiranim traktorima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Božinović upozorava građane na novu prijevaru: Ne otvarajte poruke o resetiranju lozinki
KRAĐA PODATAKA

Božinović upozorava građane na novu prijevaru: Ne otvarajte poruke o resetiranju lozinki

Policija istražuje phishing napade na Facebooku i Instagramu, građane se navodi na lažne stranice radi krađe podataka
Trump u Davos, oni vamos! Der Leyen i Macron već su otišli, a iz Švicarske odlaze i drugi čelnici
PRATITE NA 24SATA

Trump u Davos, oni vamos! Der Leyen i Macron već su otišli, a iz Švicarske odlaze i drugi čelnici

Trump je misteriozno poručio da će svijet uskoro vidjeti koliko je daleko spreman ići po pitanju Grenlanda. U Kopenhagenu razmatraju o slanju još 1000 vojnika na arktički otok koji bi mogao promijeniti svijet
EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru
SNIMKA SUDARA

EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru

Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026