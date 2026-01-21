Doza mira za poljoprivrednike: Sud EU morat će dati mišljenje o sporazumu s Mercosurom

Eurozastupnici su tijesnom većinom u srijedu podržali prijedlog da Sud EU-a donese mišljenje o tome je li trgovinski sporazum EU-a s Mercosurom kompatibilan s europskim ugovorima, čime su barem privremeno umirili europske poljoprivrednike koji prosvjeduju ispred zgrade Europskog parlamenta.

Eurozastupnici su usvojili rezoluciju s 334 glasa za, 324 protiv i 11 suzdržanih. Pošto je prijedlog prošao, to znači da neće biti glasanja o potvrđivanju sporazuma u Europskom parlamentu dok se ne izjasni Sud EU-a, a to može potrajati i do dvije godine. Eurozastupnici su potom glasali o još jednom prijedlogu rezolucije da se to pitanje uputi na Sud EU-a, ali ta druga rezolucija je odbijena.

Europska unija i zemlje južnoameričkog trgovinskog bloka potpisale su subotu u prijestolnici Paragvaja, Asuncionu, povijesni sporazum o slobodnoj trgovini, koji pokriva 700 milijuna građana. Prije potpisivanja su države članice EU-a, među njima i Hrvatska, podržale taj sporazum. Francuska, Poljska, Austrija, Irska i Mađarska glasale su protiv.

Komisija ističe da će sporazum otvoriti europskim poljoprivrednicima dosad neviđen pristup tržištu Mercosura. Očekuje se da će sporazum povećati izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a u Mercosur do 50 posto kroz smanjenje carina za ključne poljoprivredno-prehrambene proizvode EU-a, kao što su vino, žestoka pića, mliječni proizvodi i maslinovo ulje, te kroz zaštitu 344 oznake zemljopisnog podrijetla EU-a, visokovrijednih tradicionalnih prehrambenih proizvoda i pića, od nelojalne konkurencije i imitacije.

Hrvatski zastupnik Gordan Bosanac iz kluba zastupnika Zelenih podržao je prijedlog da se sporazum s Mercosurom uputi Sudu EU-a kako bi se taj sporazum unaprijedio.

Bosanac smatra da je "dobro što se EU otvara prema Južnoj Americi i stvara partnerstva" s obzirom na preslagivanje odnosa u svijetu te naglašava da se zeleni protive samo onim trgovinskim sporazumima koje smatraju nekvalitetnima.

"Sporazum EU-a s Novim Zelandom je dobar sporazum jer se uspjelo ispregovarati da se uistinu štiti i jedna i druga strana, dok u Mercosur sporazumu je uistinu europska poljoprivreda, a posebno bih rekao i hrvatska poljoprivreda, stavljena u baš nepravedan položaj zbog toga što će naše područje ispuniti poljoprivredni i stočarski proizvodi koji će doći iz zemalja Mercosura koji nisu te kvalitete koju možemo proizvesti u Hrvatskoj", rekao je Bosanac Hini.

Bosanac kaže da će to biti izbor između kvalitetnih hrvatskih proizvoda i nekvalitetnih ili manje kvalitetnih proizvoda iz Mercosura, ali da u praksi "ekonomska moć često tjera ljude da konzumiraju i one proizvode koji su opasni po zdravlje". "Ta činjenica da se i dalje u zemljama Mercosura upotrebljava 150 vrsta pesticida koji smo mi u Europskoj uniji zabranili i ne damo našim poljoprivrednicima da ih koriste, ne zato da im otežamo život, nego zato da štitimo zdravlje svih nas. Bit će provjere, ali već se sada vidi da u tako velikim izmjenama dobara naprosto ne može biti sve prekontrolirano", naglašava Bosanac.

Hrvatski eurozastupnik Marko Vešligaj (S&D/SDP), zamjenski član Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (AGRI) rekao je u utorak na raspravi da je "stanje u europskoj poljoprivredi alarmantno", a u Hrvatskoj još gore. "U Hrvatskoj suočeni smo s padom poljoprivredne proizvodnje od čak 50 milijuna eura. Broj grla stoke nam se prepolovio, sektor nam je suočen s prirodnim nepogodama, s bolestima koje doslovce uništavaju sve pred sobom", rekao je Vešligaj, dodajući da "umjesto poticanja domaće proizvodnje, Europska unija traži rješenje u trgovačkim sporazumima".

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas branila je u utorak u Europskom parlamentu nedavno potpisani trgovinski sporazum s Mercosurom, opisavši to "geostrateškom odlukom".

"U trenutku kada neki saveznici odustaju od Europe, Europa traži nove saveznike", rekla je Kallas u zgradi Europskog parlamenta u Strasbourgu ispred koje se održao veliki prosvjed mahom francuskih, ali i drugih poljoprivrednika iz Europe protiv trgovinskog sporazuma s Mercosurom.

U srijedu je nastavljen prosvjed poljoprivrednika, a ulica koja vodi prema zgradi Europskog parlamenta u Strasbourgu bila je ispunjena parkiranim traktorima.