Obavijesti

News

Komentari 3
U PARAGVAJU

EU i Mercosur danas potpisuju povijesni trgovinski sporazum

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
EU i Mercosur danas potpisuju povijesni trgovinski sporazum
Foto: Yves Herman

Latinoameričke zemlje Mercosura i Europska unija u subotu bi u Paragvaju trebali potpisati ugovor kojim se stvara jedno od najvećih svjetskih područja slobodne trgovine nakon više od 25 godina pregovora

Admiral

Dva bloka zajedno predstavljaju 30 posto globalnog BDP-a i čini ih više od 700 milijuna potrošača. Europska komisija o ovome sporazumu pregovara od 1999. s osnivačicama Mercosura - Argentinom, Brazilom, Urugvajem i Paragvajem. U Bruxellesu je većina europskih država nedavno podržala ugovor unatoč protivljenju nekoliko zemalja, među kojima je i Francuska.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prosvjedi poljoprivrednika zbog sporazuma EU-a s južnoameričkim trgovinskim blokom Mercosurom 03:29
Prosvjedi poljoprivrednika zbog sporazuma EU-a s južnoameričkim trgovinskim blokom Mercosurom | Video: 24sata/Reuters

Svečanost potpisivanja održat će se u Asuncionu, glavnome gradu Paragvaja, koji predsjedava južnoameričkim blokom, koji uključuje i Boliviju. Ukidanjem velikog dijela carina sporazum će potaknuti europski izvoz automobila, strojeva, vina i sireva.

Nasuprot tomu olakšava se uvoz južnoameričke govedine, peradi, šećera, riže, meda i soje u Europu, s bescarinskim kvotama koje smetaju pogođene sektore.

SLOBODNA TRGOVINA Macron zaprijetio Bruxellesu: Francuska će blokirati sporazum Europske Unije s Mercosurom
Macron zaprijetio Bruxellesu: Francuska će blokirati sporazum Europske Unije s Mercosurom

Kritičari tvrde da će ovaj ugovor poremetiti europsku poljoprivredu zbog jeftinijih proizvoda koji možda neće ispunjavati standarde EU-a zbog nedovoljnih kontrola. No naprotiv, njegovi pobornici vjeruju da će sporazum oživjeti europsko gospodarstvo suočeno s poteškoćama i poboljšati diplomatske odnose s Latinskom Amerikom.

25 GODINA PREGOVORA Povijesni trenutak: EU odobrio sporazum s Mercosurom, stvara najveću zonu slobodne trgovine
Povijesni trenutak: EU odobrio sporazum s Mercosurom, stvara najveću zonu slobodne trgovine

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa prisustvovat će svečanosti potpisivanja u Asuncionu. Brazilski predsjednik Lula i von der Leyen proslavili su trgovinski sporazum EU-Mercosur u petak u Rio de Janeiru i smatraju ga uspjehom multilateralizma.

SPORNI SPORAZUM PRIJETI IM PROPAST: Zbog Mercosura poljoprivrednici će morati prodavati OPG-ove?
PRIJETI IM PROPAST: Zbog Mercosura poljoprivrednici će morati prodavati OPG-ove?

Ovaj je sporazum "vrlo dobar, posebno za demokratski svijet i za multilateralizam", rekao je novinarima Luiz Inácio Lula da Silva.

Von der Leyen smatra da je "ovo snaga partnerstva i otvorenosti" te da "ovako stvaramo stvaran napredak".

- Europska unija i Mercosur dijele vrijednosti poput poštovanja demokracije, vladavine prava i ljudskih prava - rekao je ljevičarski brazilski čelnik.

PROSVJEDI TRAJU MJESECIMA FOTO Seljaci blokirali ceste u Parizu da zaustave Mercosur
FOTO Seljaci blokirali ceste u Parizu da zaustave Mercosur

Predsjednica Europske komisije pohvalila je "liderstvo" svojega domaćina te dodala kako vjeruje da se ono temelji na predanosti "demokraciji, međunarodnom poretku utemeljenom na pravilima i na poštovanju", posebno "drugih zemalja".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Evo koliki je zapravo Grenland: Ogroman kao 38 Hrvatski, a ima stanovnika kao Karlovac...
pod povećalom svijeta

Evo koliki je zapravo Grenland: Ogroman kao 38 Hrvatski, a ima stanovnika kao Karlovac...

Grenland, najveći otok na svijetu, u posljednje vrijeme često se spominje, posebno u kontekstu geopolitičkih tenzija i interesa Sjedinjenih Država, Danske i saveznika...
Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!
NOVI VELIKI OBRAT

Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!

Dok će Zagreb i Osijek zahvatiti jaki minusi, Gospić će se naći u samom središtu hladnoće, a Split i Rijeka zadržat će blaže temperature, uz čestu buru
Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara
VRATIO SE NA PLESO

Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara

Iako MORH i HRZ potvrđuju da je sve odrađeno prema sigurnosnim procedurama, detalje o uzroku kvara i održavanju zrakoplova nisu podijelili s javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026