EU i Mercosur danas potpisuju povijesni trgovinski sporazum

Dva bloka zajedno predstavljaju 30 posto globalnog BDP-a i čini ih više od 700 milijuna potrošača. Europska komisija o ovome sporazumu pregovara od 1999. s osnivačicama Mercosura - Argentinom, Brazilom, Urugvajem i Paragvajem. U Bruxellesu je većina europskih država nedavno podržala ugovor unatoč protivljenju nekoliko zemalja, među kojima je i Francuska.

Svečanost potpisivanja održat će se u Asuncionu, glavnome gradu Paragvaja, koji predsjedava južnoameričkim blokom, koji uključuje i Boliviju. Ukidanjem velikog dijela carina sporazum će potaknuti europski izvoz automobila, strojeva, vina i sireva.

Nasuprot tomu olakšava se uvoz južnoameričke govedine, peradi, šećera, riže, meda i soje u Europu, s bescarinskim kvotama koje smetaju pogođene sektore.

Kritičari tvrde da će ovaj ugovor poremetiti europsku poljoprivredu zbog jeftinijih proizvoda koji možda neće ispunjavati standarde EU-a zbog nedovoljnih kontrola. No naprotiv, njegovi pobornici vjeruju da će sporazum oživjeti europsko gospodarstvo suočeno s poteškoćama i poboljšati diplomatske odnose s Latinskom Amerikom.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa prisustvovat će svečanosti potpisivanja u Asuncionu. Brazilski predsjednik Lula i von der Leyen proslavili su trgovinski sporazum EU-Mercosur u petak u Rio de Janeiru i smatraju ga uspjehom multilateralizma.

Ovaj je sporazum "vrlo dobar, posebno za demokratski svijet i za multilateralizam", rekao je novinarima Luiz Inácio Lula da Silva.

Von der Leyen smatra da je "ovo snaga partnerstva i otvorenosti" te da "ovako stvaramo stvaran napredak".

- Europska unija i Mercosur dijele vrijednosti poput poštovanja demokracije, vladavine prava i ljudskih prava - rekao je ljevičarski brazilski čelnik.

Predsjednica Europske komisije pohvalila je "liderstvo" svojega domaćina te dodala kako vjeruje da se ono temelji na predanosti "demokraciji, međunarodnom poretku utemeljenom na pravilima i na poštovanju", posebno "drugih zemalja".