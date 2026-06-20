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U BJELOVARU

DOZNAJEMO! Bivši HDZ-ov ministar Tolušić imao prometnu nesreću: Trenutačno je u bolnici

Piše Luka Safundžić,
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DOZNAJEMO! Bivši HDZ-ov ministar Tolušić imao prometnu nesreću: Trenutačno je u bolnici
Foto: Davor Javorovic/pixsell/Canva

Po zaprimanju bolničke dokumentacije protiv 24-godišnjeg vozača slijedi odgovarajuća prijava, rekli su iz policije...

Bjelovarsko-bilogorska policija izvijestila je kako je u noći 18 lipnja malo iza ponoći u Bjelovaru došlo do prometne nesreće u kojoj su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozlijede. Kako doznaju 24sata, jedna od ozlijeđenih osoba u ovoj nesreći je i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić

- Nesreću je prouzročio 24-godišnji vozač teretnog automobila virovitičkih registarskih oznaka koji je, krećući se Ulicom Jurja Haulika, dolaskom do raskrižja s Ulicom Andrije Kačića Miošića, propustio zaustaviti se na prometni znak „STOP - obavezno zaustavljanje“ te nije propustio vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska - objavila je policija. 

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Dodaju i kako je tom prilikom oduzeo prednost prolaska osobnom automobilu križevačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnji vozač, uslijed čega je došlo do udara u lijevu bočnu stranu teretnog vozila.

- Nakon sudara teretni automobil zanio se te je stražnjim dijelom udario u hidrant na zelenoj površini uz kolnik - objavila je policija. 

Dodaju i kako su u nesreći lakše ozlijeđeni vozač i putnik iz osobnog automobila. Kako nam tvrdi sugovornik blizak bivšem ministru, Tolušić je u automobilu bio u svojstvu putnika, a teretni automobil udario je u zadnja vrata upravo gdje je Tolušić sjedio. Bivši ministar je, doznajemo, trenutačno je u bolnici.

- Po zaprimanju bolničke dokumentacije protiv 24-godišnjeg vozača slijedi odgovarajuća prijava - zaključili su iz policije. 

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