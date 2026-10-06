DOZNAJEMO Bivši šef Hrvatskih cesta još je savjetnik, umjesto lošijeg ugovora uzeo bolovanje

Josip Škorić, bivši šef Uprave Hrvatskih cesta, trenutno je, kako doznajemo na poziciji savjetnika s plaćom od 3.500 eura neto. Da stvar bude bolja, Hrvatske ceste ga se pokušavaju riješiti s te pozicije, ali on se navodno, ne da.

Prema našem izvoru, to su mu navodno omogućila ugovorena prava. Prije ljeta mu je ponuđen ugovor na niže, inženjersko radno mjesto, ali ga nije potpisao, nego je otvorio bolovanje. Sada mu je ponovno ponuđen ugovor na niže radno mjesto, ali teško je za pretpostaviti da će ga htjeti potpisati.

Protiv Škorića je danas podignuta druga optužnica za zloporabu položaja i ovlasti te primanje mita. Uz njega su optuženi njegov bratić Zoran Škorić, predsjednik uprave tvrtke Osijek-Koteks, te Sanda Bajtl, bivša direktorica tvrtke Structivo, s kojom je, kako piše Uskok, Škorić bio osobno povezan.

- Dogovoreno je da će Zoran Škorić i Bajtl davati Josipu Škoriću materijalne nagrade na način koji on odredi kao protuuslugu za zaključenje poslova izvođenja radova koje će Hrvatske ceste sklopiti s trgovačkim društvom iz Osijeka, a na kojim poslovima će to društvo kao podizvođača angažirati društvo u kojem je Bajtl direktorica - stoji u Uskokovu priopćenju.

Uskok tvrdi kako se Škorić zato potrudio da se svi postupci u kojima je Osijek-Koteks trebao, prema dogovoru, dobiti posao provedu ubrzano. Riječ je o, kako 24sata doznaju, najmanje dva posla vrijedna 10 milijuna eura. Osijek-Koteks je prepustio dio poslova tvrtki Structivo Sande Bajtl. Bajtl mu je zauzvrat, kako tvrdi Uskok, platila radove na obiteljskoj kući vrijedne više od 52.000 eura i proslavu u restoranu, a Škorić iz Osijek-Koteksa bratiću je kupio i luksuzni automobil vrijedan 70.000 eura. Structivo nije imao ni ljude ni referencije za te poslove, ali su im očito ipak prepušteni nakon što je u ova dva slučaja Osijek-Koteks prošao na navodno namještenim natječajima. Da stvar bude bolja, obje ponude Osijek-Koteksa navodno su bile mnogo veće od procijenjene vrijednosti nabave. Sve skupa, tvrdi Uskok, Josip Škorić primio je oko 130.000 eura mita u darovima i uslugama.

Josip Škorić dao je desetak dana prije uhićenja ostavku u Hrvatskim cestama, ali ostao je raditi kao savjetnik, a Bajtl je u to vrijeme odstupila s direktorskog mjesta. Ovo je Škoriću druga optužnica za primanje mita, a unatoč uhićenjima i prvoj optužnici, cijelo vrijeme je zaposlen u Hrvatskim cestama na mjestu savjetnika uprave. Dok je bio u istražnom zatvoru, koristio je godišnji odmor, koji mu je također odobren i plaćen.