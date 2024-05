Doznajemo: DP-ov Josip Dabro će biti i potpredsjednik Vlade

Među zastupnicima na prvom danu zasjedanja novog saziva Sabora iz Domovinskog pokreta nije bilo Marija Radića koji je u zadnji tren odlučio da neće biti kandidat za ministra demografije i potpredsjednik Vlade, a ni saborski zastupnik jer je mandat stavio u mirovanje. To je mnoge iznenadilo jer je više puta u medijima osobno izjavljivao što bi sve učinio da postane ministar. Štoviše, smatralo se da je on kandidat i za potpredsjednika Vlade. Rekavši kako od svega odustaje jer će biti savjetnik za demografiju i više raditi u stranci, odmah su krenula nagađanja da je došlo do sukoba između Radića i čelnika Ivana Penave koji je rekao da za sada ostaje u Vukovaru i nema namjeru preuzeti državničke dužnosti, do kraja gradonačelničkog mandata. No, kako saznajemo u stranci, ne radi se o nikakvom sukobu ni raskolu.

- Radić nikada službeno nije izrekao da želi biti ministar. Tijekom pregovora s HDZ-om iskristalizirala se situacija tko želi ući u to, suočiti se s Plenkovićevim načinom vođenja države, pristati biti patuljak, netko s kime će se stalno pokušavati manipulirati. Radić je odmah rekao da se tu ne vidi, što je i razumljivo obzirom da se radi o čovjeku koji dugo godina gradi svoj poslovni integritet, upošljava jako puno ljudi, ima poslovne veze koje ne želi ugroziti politikom. I više puta je rekao da politika nikoga nije učinila boljom osobom. Ljude koji su izabrani da budu ministri stranka će poduprijeti sa više strana kako bi mogli obnašati svoju dužnost po vlastitoj savjesti i programu stranke - kažu članovi DP-a bliski čelništvu stranke.

Na nekoj državnoj dužnosti nije se vidio ni Damir Barna, jedan od DP-ovih pregovarača, čovjek koji se politikom bavi više od 20 godine i koji je većinu toga vremena proveo u HDZ-u- No, ipak, u DP-u su donijeli preliminarne odluke o ljudima koji će zauzeti ministarska mjesta sukladno onome što su dogovorili s Plenkovićem.

Iako Domovinski pokret nije još službeno izglasao tko će biti prvi potpredsjednik Vlade, neslužbeno se doznaje da će to biti Josip Dabro, do trenutka dok Penavi ne prođe gradonačelnički mandat, dakle do svibnja iduće godine.

Tada će Penava postati prvi potpredsjednik, a Dabro drugi potpredsjednik, no Dabro će preuzeti i mjesto ministra poljoprivrede, za koje se DP posebno borio iako se zna da je to veoma zahtjevan resor. Nešto je već o toj slagalici progovorio i Penava nakon tiskovne konferencije u srijedu, najavivši Dabru kao 'čuvara' pozicije prvog potpredsjednika Vlade.

- Uskoro će biti sastanak DP-a na kojemu će se donijeti konačna odluka, a potom se nastavljaju razgovor s HDZ-om oko detalja koalicijskog sporazuma koji bi trebao biti potpisan do petka - kaže naš izvor.