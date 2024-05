Radić za 24sata: Bit ću savjetnik za demografiju! Moram samo još jednu stvar pitati majku...

Najaveće jučerašnje iznenađenje iz Domovinskog pokreta je bilo da Mario Radić ne ulazi u Vladu, ali čak neće biti niti saborski zastupnik. Odmah su krenule spekulacije o novim sukobima unutar stranke i nagađanja zašto je zamjenik predsjednika stranke i jedan od najmoćnijih ljudi Domovinskog pokreta ispao iz kombinacije za izvršnu, ali i zakonodavnu vlast.

Mario Radić u ekskluzivnoj izjavi za 24sata objašnjava da nikakvih sukoba nema između njega i Ivana Penave, nego je sve stvar dogovora. Podsjetimo, ministar demografije će biti teolog Ivan Šipić iz Trilja, a ministarstvo tek treba osnovati.

- Nisam nikada izjavio da ću biti ministar demografije i potpredsjednik vlade. Kada sam htio ministarstvo gospodarstva, bilo je priče da to ne smijem jer bi to bila PPD vlada iako to nema veze sa stvarnošću. Sada kada sam odustao od vlade, govori se da bi trebao biti u njoj. Neka se medijski analitičari dogovore. Ili da se najbolje vratim na početak, pa pitam majku zašto me uopće rodila – kaže Radić.

Objašnjava i zašto je Šipić izabran za ministra demografije, ali i svoju buduću ulogu u radu Vlade i ministarstva.

- Svi govore da je Domovinski pokret slavonska stranka, što nije točno. Pa Dalmacija nam je donijela četiri mandata i oni trebaju biti zastupljeni u Vladi i zato je izabran Šipić. Imamo i ministra iz Slavonije(Josip Dabro, op.a.) i Zagreba (Ante Šušnjar, op.a.) i to je po meni sasvim logično - objašnjava Radić, a na opasku u neiskustvu Šipića kaže da u tom resoru teško može naći nekog s iskustvom, a da će baš zato i on u tome pomagati.

- Maksimalno ću se angažirati u tom resoru i pomoći Šipiću. Trebao bih biti posebni savjetnik, a angažirat ćemo stručnjake poput demografa Tade Jurića i Stjepana Šterca kao vanjske suradnike koji će osmišljavati mjere za provedbu. Treba i organizirati novo ministarstvo, pronaći prostor, opremiti ga, povući ljude, za sve će to trebati šest do deset mjeseci i time ću se baviti – objašnjava Radić.

Zašto nije saborski zastupnik?

- Penava će biti potpredsjednik Sabora, imamo tamo još kvalitetnih ljudi. Ja ću biti zadužen za koordinaciju s HDZ-om i pregovore svakoga utorka na sastancima vladajućih. Posvetit ću se tom i stranci jer Dabro odlazi za ministra, pa nećemo imati glavnog tajnika – kaže Radić.

Tko će biti novi potpredsjednik Vlade, četvrti član bez portfelja? Penava bi to trebao biti za godinu dana. A dotad?

- To dogovaramo. Nije još odlučeno koga ćemo predložiti – odgovara Radić.

Ipak, mimo ove tvrdnje, neslužbeno smo od drugih sugovornika dobili informaciju da će potpredsjednik biti Josip Dabro.

Kako je Radić prijatelj i poslovni partner Pavla Vujnovca, ipak priznaje da je i to utjecalo što neće u Vladu.

- Uz sve navedeno i to je dio razloga da nas se ne proziva bez ikakvog razloga – tvrdi nam.

Odvjetnik Ante Šušnjar će biti novi ministar gospodarstva. Na njega je Radić prenio i upravljanje svojim vlasništvom udjela u Pevexu i Filiru, pa je i on onda povezan s Vujnovcem koji je suvlasnik Pevexa. Radić kaže da se udjeli nisu mogli prenijeti na odvjetnički ured, pa da su zato na Šušnjara, a da je on i dalje bio vlasnik. Kaže da nije jedini, da su na njega prenosili i drugi, poput ranije Miroslava Škore. Zašto je Šušnjar izabran?

- Slaven Dobrović je stručnjak za zaštitu okoliša i sam je rekao da nije toliko upoznat s drugim stvarima. Ne postoji netko tko zna sve u tom složenom sektoru. Uzeli smo čovjeka koji ima iskustva, razumije se u trgovačko pravo i moći će organizirati ministarstvo i pravno provjeriti sve dokumente – kaže Radić.

Što se tiče koalicijskog sporazuma s HDZ-om, kaže da će on uskoro biti gotov, da će neke stvari biti napisane, ali neke će ostati samo na usmenom dogovoru. Kaže da od ničeg obećanog ne odustaju, a najavio je i promjenu sastanku koalicijskih partnera. Inače su se utorkom sastajali HDZ-ovci i ostali manjinski partneri.

- Sada bi prvo trebali imati sastanak s nama i ja ću tu biti predstavnik Domovinskog pokreta, a onda poslije s ostalima. Bit će to svojevrsni novi pregovori svaki utorak – zaključuje Radić.