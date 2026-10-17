Obavijesti

News

Komentari 2
KORTEO SRAMA

DOZNAJEMO Evo kad bi nazi-torcidaši mogli pred suca!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
DOZNAJEMO Evo kad bi nazi-torcidaši mogli pred suca!
35
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Splitska policija nastavila je s uhićenjima torcidaša iz nacističkog kortea i potragom za osumnjičenima koje nisu našli na adresama na kojima su prijavljeni. Kako smo doznali, dio osumnjičenih policija u petak nije našla na adresama pa ih traže po Splitu i okolici.

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud
35
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tijekom petka uhićene su najmanje tri navijača i nad njima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. Kaznenog zakona (Javno poticanje na nasilje i mržnju). Prema tom zakonu kazna bi mogla biti i do tri godine, a organizatorima i do pet godina. Kako neslužbeno doznajemo, uhićeni torcidaši na Županijski sud u Splitu mogli bi doći u subotu kasno poslijepodne. Moguće je i da to bude nedjelja ujutro. Među prvim uhićenima, kako doznajemo, nisu vođe Torcide. 

Pokretanje videa...

Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' VIDEO
Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

Podsjećamo, u korteu prema Poljudu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, dio torcidaša veličao je Hitlera i Auschwitz i urlao 'gazi Židove'. 

Policija pregledava nadzorne kamere i traži one koji su uzvikivali sramotne parole nad kojima se zgraža cijeli civilizirani svijet.

Iz policije su u subotu ujutro poručili da se kriminalističko istraživanje nastavlja. Također, ranije su 24sata objavila kako će, neslužbeno, DORH provesti kazneni progon zbog sramotnog ispada u korteu u Splitu. Na meti će biti i najuže vodstvo Torcide koje je snimljeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tko je jedan od vođa sramotnog kortea u Splitu? Koketiranje s nacizmom i borac za 'braću'...
SRAMOTA TORCIDE

Tko je jedan od vođa sramotnog kortea u Splitu? Koketiranje s nacizmom i borac za 'braću'...

Njegova politička orijentacija nikad nije bila tajna. Još 2007. predovio je povorku torcidaša odjevenih u crne majice s natpisom “Hajduk Jugend”, što je izravno aludiranje na “Hitlerjugend”, jedna od simbola Trećeg Reicha.
Propucan sanitet na A3! Metak pogodio medicinskog tehničara
STRAŠNO

Propucan sanitet na A3! Metak pogodio medicinskog tehničara

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću bolnicu Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu, gdje su mu u ruci pronašli streljivo nepoznatog kalibra
Poznati odvjetnik: Ovo u Splitu je sramota, ali i Plenković je bio kod Thompsona. Sve je to isto...
NACISTIČKI KORTEO

Poznati odvjetnik: Ovo u Splitu je sramota, ali i Plenković je bio kod Thompsona. Sve je to isto...

Pravosuđe je sporo, ali ja nisam vidio niti čuo da policija previše prijavljuje navijače, govori odvjetnik Nobilo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026