DOZNAJEMO Nakon hakerskog napada izgubljen plan zračenja nekih pacijenata. Na čekanju su

Plan zračenja je kod nekih pacijenata izgubljen, neki planovi se moraju raditi ispočetka. Međutim, točne detalje o tome što se dogodilo ćemo poslati u priopćenju svima medijima - kratko je za 24sata rekao dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb, nakon što smo ga pitali je li točno da je nakon hakerskog napada došlo do nestanka podatka pacijenata radi čega onkološki pacijenti trebaju čekati na zračenje.

U iščekivanju službenog priopćenja Rebra, razgovarali smo s dobro upućenim liječnicima koji se bave liječenjem onkoloških pacijenata, a oboje su nam rekli da je u ovom slučaju evidentno kako Rebro nije imalo sačuvane podatke i na drugom mjestu.

- Sigurno je da nisu imali sigurnosnu kopiju podataka kad su ostali bez njih. Naša bolnica sprema podatke i nema ih samo na jednom mjestu, provjerili smo to sad s informatičarima nakon što se dogodio hakerski napad na Rebru. Liječnici vjerojatno nisu ni znali da bolnički sustav nije čuvao podatke na još jednom mjestu. Ovdje se dovodi u pitanje sigurnost cijele bolnice. Svaki bolnički sustav za zaštitu podataka bi morao čuvati podatke na više mjesta, mi ih čuvamo i u digitalnom i u pisanom obliku - rekla je za 24sata liječnica iz jednog drugog kliničkog bolničkog centra u Hrvatskoj.

Ističe kako joj je itekako jasno što su pacijenti očajni jer sad čekaju na zračenje već tjednima. Zanimalo nas je koliko dugo mogu čekati na zračenje, a da im se ne dovodi život u opasnost.

'Pacijente bi sad trebali snimati i popodne i vikendima'

- Sve ovisi o dijagnozi pacijenta koliko smije čekati na zračenje. Neki oblici karcinoma makar se radilo o istom dijelu tijela, mogu duže čekati pa čak i do šest mjeseci, dok neki ne smiju čekati ni mjesec, dva. Sve ovisi o tome koliko je karcinom agresivan i koje dobi je pacijent - istaknula je.

Dodaje kako sad zbog gubitka podataka pacijente opet trebaju snimiti CT simulatorima.

- Riječ je o CT uređaju koji ima nisku dozu zračenja. Da se to brzo srediti ako uvedu snimanje i u popodnevnim smjenama i vikendima, što bi trebali napraviti za zdravlje pacijenata - smatra liječnica.

Razgovarali smo i s jednim liječnikom, koji nam je potvrdio navode liječnice.

Objasnio je kako se sad provode moderna zračenja stoga se više ne radi ručno crtanje po pacijentu gdje ga treba ozračiti, kao što je bio slučaj prijašnjih godina.

- Ranije ste kod osoba koje idu na zračenje mogli vidjeti crte koje su označavale polja zračenja. Toga više nema. Nova tehnologija ima simulatore koji su vezani uz linearni akcelerator. Napravite CT pacijentu i on vam isplanira zračenje i da racionalan program zračenja po kojemu znate koja polja odnosno dijelove tijela kojom snagom, treba zračiti. Ti se podaci šalju u bazu podataka. Tad se povuče dokument pacijenta i aparat se namjesti sam. Na Rebru očito nisu radili back up baze podataka - kazao nam je.

Ističe kako je došlo do toga da su izbrisani podaci s planovima liječenja i zračenja pacijenata.

- A ako su izbrisani vi tad ne možete zračiti pacijenta jer ne znate koja polja i kolikom snagom je potrebno zračiti. Nakon zračenja se promjeni anatomija tijela pa nemate početni plan. Vjerojatno se to dogodilo pa ne znaju što će. To je najvjerojatniji razlog da pacijenti sad čekaju na zračenje. To je velika pogreška bolničkog sustava - navodi.

'U ovom slučaju može doći do ugroze pacijenata'

Također nam je rekao da neki pacijenti mogu čekati duže na zračenje, no kod nekih je situacija takva da ako preskoče više od dva zračenja onda to utječe na dosadašnje rezultate zračenja.

- U tom slučaju dolazi do ugroze zdravlja pacijenata - zaključuje liječnik.

Podsjetimo, hakeri su izveli kibernetički napad na KBC Zagreb prije točno dva tjedna, u četvrtak 27. lipnja.

Kompanija HackManac, globalna platforma za praćenje kibernetičkih prijetnji koja izvještava o raznim kibernetičkim napadima i korištenju ransomwarea, objavila je podatke o napadu na Rebro zbog kojeg je bolnica morala ugasiti sustav.

Hakerska skupina LockBit 3.0 izjavila je da stoji iza napada na KBC Zagreb i traže otkupninu, no ne navode iznos, iako su naveli da bolnica ima rok do 18. srpnja za uplatu, kako je objavljeno na platformi HackManac. Pišu da su hakeri, među ostalim, uzeli podatke o pacijentima, podatke o pregledima, liječnička istraživanja, podatke o operacijama, o organima i donorima, podatke iz banke tkiva i o zaposlenicima.

LockBit 3.0 hakerska je skupina koja ime nosi po istoimenom programu kojim izvodi sofisticirane napade. FBI smatra da je na čelu skupine 31-godišnji Rus, Dmitry Yuryevich Khoroshev. Potraga za njim traje, a osim FBI-a traže ga i australske i britanske vlasti.