DOZNAJEMO Rade 13 noćnih na intenzivnoj: 'Tko će odgovarati ako pacijent umre zbog greške?'

Prema rasporedu dežurstava liječnika u Općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" u Sisku za svibanj, neki od njih na jedinici intenzivne, gdje leže životno ugroženi pacijenti, ovog mjeseca imaju 13-14 noćnih dežurstava, s tim da im polovica tih dežurstava traje po 24 sata, a polovica smjena traje im od 20 sati jedan dan do 8 sati sutradan. To znači da u nekim tjednima svaku drugu noć provode u bolnici.

Zvali smo ravnatelja OB-a Sisak, dr. Igora Vrgu.

- Nemamo ljudi, to je tako već godinama, raspisujemo natječaje, no na intenzivnoj trebate čekati pet godina da polože specijalistički ispit. Složili bi bolje da možemo, s kardiologije su nam otišle dvije mlade specijalistice - rekao nam je ravnatelj dr. Vrga.

Razgovarali smo i s dr. Goranom Prodanovićem, pročelnikom Službe za interne bolesti, koji je zadužen i za raspored na intenzivnoj.

- Nama je situacija grozna, otišlo je dvoje kardiologa u ožujku, u drugom je otišla jedna tako da smo od ove godine u manjku s tri kardiologa. Sad su nam ostala četiri, neki idu i na godišnji, osobno po tom rasporedu imam 13 smjena, nažalost to je rezultat manjka ljudi. To je veliki problem, nadamo se do kraja svibnja da će dvojica liječnika položiti specijalistički pa ćemo dobiti dva kardiologa više i lakše pokrivati smjene. To je čisto rezultat velikog manjka ljudi i odljeva liječnika. Dvije kardiologinje su otišle raditi privatno, a jedna u državnu bolnicu - otkrio je za 24sata dr. Prodanović.

Liječnici su u strahu, pa ne žele davati izjave, ali kontaktirali smo predsjednicu Hrvatske udruge bolničkih liječnika, dr. Ivanu Šmit, koja je zgrožena ovakvim načinom rada i upozorava na mogućnost liječničke pogreške koja pacijente može koštati života.

- Ovo nije ni prvi ni zadnji ovakav raspored koji krši sve zakonske odredbe, počevši od Zakona o radu do Kolektivnog ugovora. Ovo je još jedan pokazatelj koliko liječnika nedostaje i kako se olako krše zakoni kad je to u interesu poslodavaca, pogotovo onih u zdravstvu - istaknula je za 24sata dr. Ivana Šmit.

Naglašava kako je točno da preko "leđa liječnika i ovakvih poremećenih rasporeda zdravstveni sustav opstaje" te da se ovdje itekako postavlja legitimno pitanje kvalitete rada liječnika koji rade toliko noćnih smjena.

- Pitam se tko bi uopće mogao odraditi toliko noćnih dežurstava, kao i toliko mnogo 24-satnih dežurstava, a da može garantirati kvalitetu rada.

"Biste li otišli na frizuru kog nekog tko je odradio 13 noćnih"

Biste li dali teti u vrtiću dijete nakon što je odradila 12 noćnih turnusa? Ili otišli frizeru koji je radio toliko noćnih? To bi svatko izbjegao, a normalno je da se liječnicima koji rade i do 14 noćnih turnusa mjesečno daju u ruke pacijenti, i to ne zbog banalnih stvari nego životno ugrožavajućih jer je riječ o kolegama u intenzivnoj, gdje leže vitalno ugroženi pacijenti - kaže Šmit.

Pita se do koje je mjere zdravstvena administracija spremna ignorirati ovakve stvari.

- Je li potrebno da se dogodi neko zlo koje će nekoga koštati trajnog invaliditeta ili smrti pa da shvate kako ovakvo krpanje sustava više ne treba prakticirati - navodi ona.

Sustavu, dodaje, treba temeljita reforma.

- Ne trebaju nam ovakve kozmetičke promjene koje gledamo godinama, pa i desetljećima, nego prava reforma. Tko će i kako zaštititi kolege koji rade na ovakav poremećen način kad im u minuti nestane koncentracije i naprave pogrešku? Hoće li to biti ravnatelji bolnica, koji će snositi odgovornost, ili možda ministar zdravstva, premijer ili predsjednik - pita se dr. Šmit.?