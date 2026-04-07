DOZNAJEMO Šincek je vozače s otpadom slao i u Otočac: 'Onaj u Gospiću je velik kao piramida'

Nikad kraja. Tako se već može opisati istraga deponiranja na desetke tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada u kojoj su glavni osumnjičeni Josip i Monika Šincek. Sve je kristalnija i operativna uloga njihovog zaposlenika Ivana Vajdića. 24sata doznaje da su otpad, nakon što više nije bilo mjesta u Gospiću, a hrpe otpada su se vidjele i s ceste, krenuli voziti za Otočac. Točnije, na gradsko komunalno odlagalište 'Podum'. Sve je krenulo nakon naših prvih tekstova o prljavim rabotama Šinceka u Gospiću. Tad su nam se javili građani Otočca s informacijom da su kamione viđali kako rano ujutro ili noću dolaze na 'Podum' i tamo izbacuju vreće kakve su u Gospiću.

- Prepoznali smo kamione koje ste objavili. Dolazili su i kod nas - rekli su nam.

Vozač pričao prijatelju o rutama

Uspjeli smo rekonstruirati da je jedan od vozača zaposlen kod Šincekovih vozio kamione sa otpadom u Otočac. Štoviše, sebi bliskim ljudima je rekao da je Josip Šincek potpisao ugovor s Otočcem, u ožujku 2024. godine. Kako neslužbeno doznajemo, Uskok ima informaciju da je Šincek to rekao zaposlenim vozačima i objasnio time 'da se deponij u Gospiću zatvara i nema kamo odvoziti otpad'. Jedan od vozača komentira prijatelju i da je deponij u Gospiću 'velik kao piramida', uspoređuje ga sa onime što su napravili u Senju i govori da ga je 'Šincek jako podigao'. Kako doznajemo, barem jednom je spavao u kamionu u Gospiću i čekao da mu jave vozi li za Otočac ili Senj.

Međutim, nema javno dostupnih dokaza da je ikakav ugovor ikad postojao. Imena tvrtki povezanih sa Šincekom nisu u registru ugovora Grada, a komunalno društvo Gacka d.o.o ima objavljen registar ugovora s 29. ožujkom 2024. godine. Ni na tom popisu nema tvrtki povezanih sa Šincekom ili nekime od drugih osumnjičenih. Poslali smo upit i Gradu i tvrtki Gacka, no do zaključka ovog članka nismo dobili odgovor.

Nema dostupnih ugovora

Odlaganje otpada u Otočcu je vruća tema već godinama jer se tamo zbrinjavao otpad i iz Makarske, Orebića, Samobora. Lokalne inicijative i oporba upozoravaju već dugo da ono što im iz Grada i Gacke daju na papiru ne odgovara stvarnom stanju, odnosno, da je na odlagalištu puno više otpada nego što je to zavedeno u papire. Tragom toga, vijećnica Lidija Pernar je tražila od gradonačelnika Gorana Bukovca i direktora gradske komunalne tvrtke Gacka Slavena Prpića tražila da odgovore na njena pitanja o količinama otpada. Prvo su odbijali, a Pernar nam je rekla da je dobila na kraju izvješće. U tom izvješću, sve je u redu.

- Vidi se da je tu puno više otpada nego na papiru. Što god da su nam rekli, završili bi sa 'važno je da na papiru sve štima'. No važnije je da papiri odgovaraju stvarnom stanju - rekla je Pernar.

Tu je i nalaz inspekcije, za kojeg tjednik Nacional piše da dokazuje postojanje otpada koji sadrži opasne tvari. Gradska vijećnica Bosiljka Stojanović još je u listopadu 2025. godine za Večernji list opisala deponij.

- Prije su postojala dva manja brda otpada, tzv. kasete između kojih su vozili kamioni, a sad je taj široki prolaz, u kojem je navodno napravljena treća kaseta, gotovo već zatrpan otpadom, a sve je naraslo deset metara u visinu - opisala je Stojanović.

Nakon izbijanja afere Gospić, najavili su da će prestati zbrinjavati tuđi otpad.