DOZNAJEMO Priveden i brat Monike Šincek, osumnjičen u kraku bacanja otpada u Senju

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 3 min
Matija Stevanović, brat Monike Šincek, i Mileta Stevanović, njen otac | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

U proširenju istrage protiv bračnog para Šincek, Franciske Dodić te ostalih, uhićen je i brat Monike Šincek. Za njega se sumnja da je bio povezan s bacanjem otpada u Senju.

Matija Stevanović, brat Monike Šincek i šogor Josipa Šinceka, priveden je u ponedjeljak, ispitan u riječkom Uskoku i pušten da se brani sa slobode, doznaje 24sata. Time istraga o deponiranju sad već najmanje 37 i pol tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, Benkovcu, Varaždinu i Senju zaista postaje istraga 'obiteljskog biznisa'. 

Zagreb: Bračni par Šincek u istražnom zatvoru zbog utjecaja na svjedoke, ostalih šestero pušteno

Naime, kad su uhićeni Šinceki, uhićena je i Matijina djevojka Antonija Bauk, ali i otac Mileta Stevanović. Kako neslužbeno doznajemo, policija ga je dočekala na poslu u Varaždinu i potom i privela. Ispitan je u Rijeci pa pušten, jer nije bilo elemenata da se za njega traži istražni zatvor. Uskok ga sumnjiči uz još dvojicu da su imali prste u odlaganju otpada na senjskom komunalnom deponiju 'Sveti Juraj', u Parku prirode Velebit, od 2020. do 2022. godine. 

Time je broj osumnjičenih u ovoj istrazi skočio na 18: 13 osoba i pet tvrtki. Kako 24sata doznaje od izvora upućenih u situaciju, to nije i neće biti kraj. Još je u tijeku i istraga oko upletenosti bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, kojeg je sam Josip Šincek teško teretio na Uskoku, kad je rekao da je Mikulić od njega tražio mito u nekoliko navrata. 24sata su ranije doznala da su se sastali barem jednom u gospićkom pubu, da je Mikulić Šincekima radio i peku, a i sam Mikulić je tri dana prije svog uhićenja rekao novinaru 24sata da poznaje Šinceka te da ih je upoznao zlatar Paško Dodić. Suprug Franciske Dodić koja je također osumnjičena u slučaju s otpadom, ali se od uhićenja brani sa slobode. 

Nazvali smo odvjetnika bračnog para Šincek, Petra Cara. Nije nam mogao reći puno, zbog tajnosti istrage. 

- Nismo još zaprimili rješenje o proširenju istrage, ali ćemo svakako zatražiti dopunsko iznošenje obrane. Prvookrivljeni, moj klijent, nije imao kontakata sa Senjom te je to sve obavljao Ivica Vajdić bez njegovog znanja - rekao je Car. 

Vajdić je uhićen u 'prvom valu' u veljači. O njemu smo ekstenzivno pisali kad smo otkrili da su nestali kamioni i vozila s kojima se deponirao i zakapao otpad u Gospiću. Naime, nema šest kamiona, labudice, utovarivača, miješalice betona, dva skupa Mercedesa, od kojih je jedan bio vlasništvo Monike Šincek, a drugi Ivice Vajdića i BMW-a X5. Nestali su i Trgovački sud u Rijeci je za njima raspisao potragu.

