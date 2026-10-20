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DANI IZA REŠETAKA

DOZNAJEMO Torcida i navijači Ajaxa na istom odjelu u zatvoru

Piše Luka Safundžić,
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DOZNAJEMO Torcida i navijači Ajaxa na istom odjelu u zatvoru
Split: Ispred splitskog zatvora na Bilicama održana konferencija za medije o jučerašnjem požaru | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Tijekom boravka nizozemskih navijača u Zatvoru u Splitu nisu zaprimljene nikakve informacije o bilo kakvom sukobu, stoga nije bilo potrebe za postupanjem, rekli su iz ministarstva za 24sata

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije potvrdilo je za 24sata kako su sve osobe koje su pritvorene zbog navijačkih nereda smještene u Zatvor u Splitu. 

- Smještaj osobama lišenim slobode osiguran je sukladno odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnika o standardima smještaja i prehrane zatvorenika te Pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora - rekli su nam iz Ministarstva. 

Dodaju da je sukladno sigurnosnim procjenama Zatvora u Splitu navijači iz Nizozemske koji su lišeni slobode nisu premješteni u druge zatvore ili na druge odjele.

- Preventivnim radom službenika umanjena je opasnosti od sukoba - rekli su nam iz Ministarstva. 

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Dodaju i da tijekom boravka nizozemskih navijača u Zatvoru u Splitu nisu zaprimljene nikakve informacije o bilo kakvom sukobu, stoga nije bilo potrebe za postupanjem.

- U slučaju bilo kakvog sukoba, primijenile bi se mjere propisane zakonom - zaključili su iz resornog Ministarstva. 

Podsjetimo, splitsko-dalmatinska policija je uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na splitskoj Rivi zatekla 19 muškaraca iz Nizozemske s noževima, kamenjem i vješalicama. Sud im je odredio sedam dana zatvora. 

U splitskom zatvoru nalaze se i drugi huligani koji su privedeni i kojima je određen pritvor uoči i nakon utakmice. Među njima je i Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide, kojeg povezuju s predvođenjem povorke u kojoj su zazivali Hitlera i slavili Auschwitz.

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Komentari 5
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