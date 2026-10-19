NAZI DIVLJANJE Novi detalji o huliganima iz Splita: I poljski razbijači stigli su u Dalmaciju

I peti dan nakon sramotne povorke huligana u Splitu, uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, ne stišavaju se reakcije. Podsjetimo, huligani su splitskim ulicama uzvikivali: “Gazi Židove” i “Ustaj, Adolfe” i pjevali “Ana Frank nije svetica, već je ona k**va židovska”. U nedjelju navečer Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide, kojega povezuju s predvođenjem povorke u kojoj su se zazivali Hitler i slavio Auschwitz, došetao se do splitskog zatvora Bilice i predao. Učinio je to nakon što mu je, kao i ostalim predvodnicima obuhvaćenima kaznenom prijavom, sudac istrage odredio istražni zatvor. Razlozi su opasnost od bijega i ponavljanja kaznenog djela.

Splitska policija u ponedjeljak je objavila da je dosad za ukupno 23 osobe utvrdila osnovanu sumnju u počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju. Šest osoba nalazi se u zatvoru, jedna je osoba predana pritvorskom nadzorniku prethodne večeri, a nad još jednom provodi se kriminalističko istraživanje, nakon kojega će tijekom dana biti privedena pritvorskom nadzorniku.

Nove detalje iznijela je Rene Laura, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Splitu. Potvrdila je da je sudac istrage prihvatio prijedlog Općinskog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor osumnjičenicima iz prve kaznene prijave. Prema njezinim riječima, šest osumnjičenika trenutačno se nalazi u istražnom zatvoru, dok je osam i dalje u bijegu.

Kaznena prijava podnesena je, rekli su iz DORH-a, i protiv maloljetnika, koji se nalazi na ispitivanju kod suca za mladež Općinskog suda u Splitu. Nakon ispitivanja državno odvjetništvo odlučit će hoće li i za njega zatražiti istražni zatvor. Općinsko državno odvjetništvo nastavlja izvide i hitne dokazne radnje.

Među naci torcidašima u divljanju na splitskim ulicama pred nogometnu utakmicu Hajduka i Ajaxa bilo je i pripadnika Torcidi bratskih huliganskih navijačkih skupina iz Poljske i Portugala, doznajemo neslužbeno iz izvora bliskih istrazi. Da je tome tako svjedoče i policijski postupci protiv najmanje sedmero navijača, šestero Poljaka i jednog Portugalca.

Jedna grupa pripadnika poljske navijačke skupine “Torcida Gornik Zabrze” i navijača Hajduka u Split se dovezla kombijem poljskih oznaka. O kakvim je to navijačima riječ najbolje ilustrira što je sve pronađeno kod njih.

Tako je prošlog četvrtka nešto prije podneva u splitskoj ulici Domovinskog rata kod poljskog državljanina Romana G. B. (56) pronađeno nešto manje od dva grama marihuane. Kod Poljaka Davida D. (34) pronađeni su predmeti pogodni za stvaranje nereda i crna fantomka za prikrivanje lica. Mateusz Adam Ž. (32), također Poljak, kod sebe je imao par boksačkih MMA rukavica s ojačanom bandažom. Poljak Jacek T. M. (36) sa sobom je nosio boksački štitnik za zube. Još dva Poljaka, Kamil R. N. (37) i Radoslaw W. D. (41), kod sebe su imali marame za prikrivanje identiteta. Svi su, doznajemo, “zaradili” prekršajne naloge s novčanim kaznama koje su odmah i platili.

Portugalac Alfonso M. P. de S. (27) zatečen je s nešto manje od dva grama marihuane i maramom za prikrivanje identiteta s oznakama navijačke skupine Torcida. Poput Poljaka, i Portugalac, torcidaš i navijač Hajduka, “zaradio” je prekršajni nalog s novčanom kaznom koju je platio.

Ipak, najvažnija poruka ovoga slučaja možda nije samo u broju osumnjičenih ni u brzini kojom institucije postupaju, nego u upozorenju koje je iznio sudac pri određivanju istražnog zatvora. Prema informacijama iz istrage, upozorio je na dugogodišnje toleriranje agresivnih i mržnjom obilježenih povika na nogometnim stadionima. Vrijeđanje, neprijateljstvo prema suparničkim navijačima i poruke koje prelaze granice sportskog rivalstva godinama se pojavljuju kao dio navijačke svakodnevice, rekao je između ostalog sudac.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

Takva je praksa, kaže sudac, postupno stvarala dojam da je riječ o uobičajenoj kulisi utakmica. Sudac je, kako doznajemo iz istrage, rekao i da su se slični povici mogli čuti i na ranijim Hajdukovim susretima, no takvi slučajevi uglavnom nisu bili procesuirani. Izostanak odlučnijih reakcija i sankcija mogao je pridonijeti eskalaciji čije su posljedice sad u središtu javnosti, kaže sudac. Sud je upozorio da dugotrajno toleriranje takvog ponašanja može dovesti do tragedije.

Torcida se u nedjelju također oglasila. Tvrde da je od navijačkog prepucavanja s navijačima Ajaxa, uz pomoć medija, stvoren nacionalni skandal i optužuju novinare da izvještavaju bez razumijevanja konteksta. Medije prozivaju zbog, kako navode, poticanja javnog linča i izlaganja pojedinaca sramoćenju. U priopćenju ističu da se država, dok se afere nižu, a problemi poput korupcije i otpada gomilaju, usredotočila na privođenja, pretrese i progon navijača. Brzu reakciju policije i pravosuđa predstavljaju kao dokaz da institucije mogu djelovati učinkovito kad za to postoji politička volja i pritisak javnosti. Povike pritom opisuju kao navijačko prepucavanje.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

Na širi društveni problem upozorila je i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, koja je u razgovoru za N1 komentirala poruke iz Splita. Naglasila je da pravno odgovaraju pojedinci koji planiraju, organiziraju i provode takve ispade, a njihovu odgovornost utvrđuju sud, policija i Državno odvjetništvo. No istaknula je da je to tek dio priče.

- Drugi dio priče je kontekst u kojem ti pojedinci rade to što rade, kakve su poruke dobili, što doma, što su čuli u školi, što su čuli u javnom prostoru; što se tolerira, a što ne - rekla je Tena Šimonović Einwalter.