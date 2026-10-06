U zagrebačkoj bolnici preminula je i četvrta žrtva velikog požara u Omišu. Imala je 41 godinu...

Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Riječ je o ženi koja je od posljedica teških opeklina preminula u zagrebačkoj bolnici, a bila je jedna od najteže ozlijeđenih. Ovim tragičnim ishodom broj poginulih popeo se na četiri.

Dragana Antešević stradala je na samoj Jadranskoj magistrali, dok su njezina 58-godišnja kolegica i umirovljeni vatrogasac Drago Lelas preminuli u splitskoj bolnici.

Nadležne službe i dalje provode detaljnu istragu kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i uzroci izbijanja požara koji je odnio četiri ljudska života.

- Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima Klinike za traumatologiju KBCa sestre milosrdnice, preminula je 41-godišnja pacijentica od posljedica teških ozljeda zadobivenih u požaru koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Medicinski tim Klinike za traumatologiju KBCa Sestre milosrdnice izražava iskrenu sućut obitelji preminule. - oglasili su se iz KBC-a Sestre milosrdnice.

Objavili su i stanje drugih teško stradalih u požaru.

- Ostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u Klinici za traumatologiju od čega je mlađi pacijent u fazi oporavka te premješten s Jedinice intenzivnog liječenja. Stariji pacijent je i dalje u Jedinici intenzivnog liječenja, ali stabilnog stanja, samostalno diše te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka - navode iz zagrebačke bolnice.

