Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura...
PRANJE NOVCA?
DOZNAJEMO Uhićen je važni direkor HOO-a, Damir Šegota!
Čitanje članka: < 1 min
Upravo je uhićen direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota, saznaju 24sata! Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura.
Neslužbeno saznajemo da je s njim uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca.
Uskoro opširnije...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku