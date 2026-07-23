DOZNAJEMO Uhićen je važni direkor HOO-a, Damir Šegota!

Upravo je uhićen direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota, saznaju 24sata! Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura.

Zagreb: Vijeće HOO-a danas glasuje o povjerenju glavnom tajniku Siniši Krajaču | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Neslužbeno saznajemo da je s njim uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca.

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