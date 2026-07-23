Tko je uhićeni direktor HOO-a Damir Šegota? Bivši hokejaš bio je na popisu Vedrana Pavleka

Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), uhićen je u četvrtak u istrazi Uskoka. Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. Doznajemo da je s njim uhićena i njegova supruga zbog sumnje na pranje novca. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.

Šegota se tereti da je prao novac i primao mito kako bi utjecao na odluke o raspodjeli novca na način da Hrvatski skijaški savez dobije više nego što je planirano. Time je Pavlek, navodno, zapravo plaćao reket. Supruga se tereti za pranje novca, odnosno mita koje je Šegota dobio u gotovini preko Raosa.

Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: USKOK-ovi istražitelji u kući Damira Šegote, direktora olimpijskog programa HOO-a | Video: 24sata

Šegotino se više puta posljednjih mjeseci pojavljivalo u istrazi o izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Istražitelji su među više od 122.000 dokumenata pronađenih na Pavlekovu laptopu otkrili evidenciju gotovinskih isplata. U dokumentaciji je Šegotino ime navodno evidentirano ukupno oko 30.000 eura.

Šegota je rođen 1966. godine u Zagrebu, a u Hrvatskom olimpijskom odboru radi praktički od njegova osnutka početkom 1990-ih. Tijekom godina postao je jedan od operativaca hrvatskog sporta, zadužen za organizaciju olimpijskih programa i nastupa hrvatskih sportaša na najvećim međunarodnim natjecanjima, piše Telegram.

Šegota je bivši hokejaš i predsjednik Zagrebačkog saveza hokeja na ledu. Od upućenih iz tog saveza smo doznali da im je nedavno rekao da su sve optužbe protiv njega neutemeljene, ali da misli podnijeti ostavku kako ne bi štetio savezu. Kako su jutrošnja uhićenja pokazala, optužbe ipak nisu neutemeljene, a Šegota nije dosad ni podnio ostavku na svoje funkcije

Bio je šef hrvatskih olimpijskih misija na nizu ljetnih i zimskih Olimpijskih igara, od Atene 2004. pa sve do Pariza 2024. godine. Vodio je hrvatske delegacije na Mediteranskim igrama te Olimpijskim igrama mladih. U HOO-u je posljednjih godina obnašao dužnost direktora olimpijskog programa.

Godinama je surađivao s Vedranom Pavlekom. Pavlek je kao dugogodišnji direktor alpskih reprezentacija bio član više hrvatskih olimpijskih delegacija kojima je Šegota bio na čelu, a na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. obnašao je dužnost olimpijskog atašea.

Neslužbeno saznajemo da je bivši glavni tajnik Skijaškog saveza Damir Raos izravno teretio upravo Damira Šegotu i opisao kako mu je davao novac. Damir Raos je bio glavni operativac Vedrana Pavleka, s njim je potpisivao lažne fakture pomoću kojih je kroz 11 godina izvučeno 30 milijuna eura.

Uskok sumnja da je Pavlek preko lažnih računa i tvrtki koje je kontrolirao iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukao gotovo 30 milijuna eura. Prema dosad objavljenim informacijama, novac je preko inozemnih računa i tvrtki odlazio iz Saveza, a dio se preko Italije i Slovenije u gotovini vraćao u Hrvatsku.

Prije nekoliko tjedana objavljeno je da se istraga priprema proširiti na nove osobe nakon analize Pavlekove dokumentacije. Među mogućim novim osumnjičenicima tada su se izrijekom spominjali Šegota i Krajač, a više detalja o sumnjama protiv danas uhićenih osoba trebalo bi biti poznato nakon službenog priopćenja Uskoka.