Doznajte koje su pjesme bile najbolje u 2019.

Crvenim tepihom u zagrebačkom City Plaza centru prošetat će najveće zvijezde domaće glazbene scene. Stižu najbolji u 2019. prema izboru slušatelja najslušanijeg radija u Hrvatskoj, njih više od milijun tjedno. Na glazbeno-scenskom spektaklu izvest će hitove koji su obilježili prošlu godinu, a vrhunac večeri bit će dodjela nagrade „Bilo naroda“ za pjesmu godine. Ako uživaš u najboljoj domaćoj glazbi, ovo je događaj na kojem želiš biti pa na vrijeme osiguraj svoju ulaznicu.

Za najprestižniju glazbenu nagradu, jer je dodjeljuje isključivo publika u transparentnom izboru, konkurira 10 finalista. Pjesme koje ste u 2019. ocijenili najboljima su:

Sve dok sanjaš – Franka

– Franka Moje proljeće – Jelena Rozga

– Jelena Rozga Ne postojim kad nisi tu – Jure Brkljača

– Jure Brkljača Srce mi umire za njom – Damir Kedžo

– Damir Kedžo Sva blaga ovog svijeta – Mia Dimšić & Marko Tolja

– Mia Dimšić & Marko Tolja Volim te, volim – Nina Badrić

– Nina Badrić Sad mi reci – Opća opasnost

– Opća opasnost Voli me – Petar Grašo

– Petar Grašo Ja samo za te živin – Klapa Rišpet

– Klapa Rišpet Čekam te – Tony Cetinski

Na svečanosti kakvu najbolja domaća glazba zaslužuje doznat ćemo ime nasljednika Nine Badrić i Petra Graše koji su ranije svojim hitovima osvojili srca publike. Pjesmom godine na prvom Danu najbolje domaće glazbe proglašena je pjesma „Dani i godine“ Nine Badrić. Iduće godine to je pošlo za rukom Petru Graši s pjesmom „Ako te pitaju“, a lani je opet slavila Nina zahvaljujući predivnoj baladi „Rekao si“.

Pogledajte kako je bilo prije godinu dana u zagrebačkom Muzeju Mimara, kada je pobjednica osvanula i na zagrebačkim fontanama.

Dan najbolje domaće glazbe „raste“ iz godine u godinu. Tako će 29. siječnja u City Plazi, nakon dodjele nagrade „Bilo naroda“, uslijediti i mini koncerti Jelene Rozge i Vesne Pisarović. Iako je bio najavljen i nastup Nine Badrić, nažalost je zbog zdravstvenih tegoba jedne od najcjenjenijih hrvatskih glazbenica morao biti otkazan. Nina će do daljnjega mirovati kako bi bila u najboljoj formi za veliki koncert u zagrebačkoj Areni, u ožujku.

Dan najbolje domaće glazbe dosad je bio ekskluzivan event za koji su se karte mogle samo dobiti, a ove godine prvi su put puštene u prodaju. Sav iznos prikupljen prodajom ulaznica bit će doniran dječjim odjelima KBC-ova u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku u sklopu humanitarne akcije narodnog „Slušaj svoje srce“. Srce zna da je dječji osmijeh neprocjenjiv.

