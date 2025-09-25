Stipo Mlinarić Ćipe i Ivica Kukavica smatraju da su stanovnici sela s većinskim srpskim stanovništvom u Slavoniji namjerno širili svinjsku kugu te da Vlada 2023. nije ubila svinje u većinski srpskom selu zbog SDSS-a
DP-u su za sve krivi - Srbi...
Domovinski pokret (DP) često je u javnim obraćanjima i priopćenjima upućivao optužbe Srbiji ili Srbima povezujući ih s različitim problemima u Hrvatskoj. Zadnja od tih poveznica je slučaj izbijanja afričke svinjske kuge gdje su predstavnici DP-a tvrdili su da je bolest "specijalni rat protiv Hrvatske" i da je namjerno proširena iz Srbije. Dodatno su naglasili da se bolest najprije pojavila "u mjestu prve četničke pobune", čime su povezali pojavu bolesti s povijesnim sukobima.
