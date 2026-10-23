DP želi smijeniti svog državnog tajnika. Ministar Bačić: 'Neće se to baš preko koljena prelomiti'

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u petak je poručio da treba biti oprezan kada su smjene u pitanju, dodajući da će se o zahtjevu Domovinskog pokreta (DP) za smjenu državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) Tomislava Bilandžića razgovarati na idućoj sjednici parlamentarne većine.

"Treba biti prilično oprezan kada bi se radile smjene nekoga tko se u svojim izjavama zalaže za zakonito postupanje, pa tako i u slučaju koji je bio u Splitu. Prema tome, nećemo to tako baš preko koljena prelomiti", istaknuo je Bačić prilikom obilaska nekoliko lokacija poslijepotresne obnove u Petrinji.

Dodao je da će se na idućoj sjednici parlamentarne većine razgovarati o zahtjevu da se Bilandžića smijeni, te proći kroz sve argumente s koalicijskim partnerima iz DP-a.

Bačić je istaknuo da su imenovanja ministara i državnih tajnika u nadležnosti predsjednika Vlade, koji o tome odlučuje u dogovoru s koalicijskim partnerima. "Pa ćemo još malo pričekati", rekao je ministar.

DP je zatražio smjenu Bilandžića jer je dao javnu potporu policajcima nakon što je čelnik stranke Ivan Penava prozvao MUP zbog objavljivanja fotografija pripadnika Torcide osumnjičenih za nacističke i antisemitske ispade u Splitu.

O svemu se oglasio i Božinović.

"Bilandžić je kao državni tajnik MUP-a podržao u jednoj izjavi zakoniti rad policije, ne znam što tu može biti sporno. To se u najmanju ruku od dužnosnika očekuje kada policija radi svoj posao zakonito i profesionalno“, rekao je ministar Božinović u petak nakon obilježavanja 35. godišnjice osnutka Specijalne jedinice policije „Šimini anđeli“ Policijske uprave brodsko-posavske.

Ministar je pritom naglasio kako mu se nitko nije obratio sa zahtjevom za tu smjenu te da će se o tome ozbiljno razgovarati, kao što je to u četvrtak najavio premijer Andrej Plenković.

„U našem demokratskom sustavu stranke koje dođu u poziciju da to čine mogu predlagati svoje kandidate za različite državne pozicije. U onome trenutku kada državni tajnik postane državni tajnik, po zakonu i svim uzusima demokratskog funkcioniranja institucija, on je odgovoran ministru i Vladi“, dodao je.