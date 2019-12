Dr. Nogalo: 'Za što će me sad optužiti, za drogu i pedofiliju?'

Članovi stručnog vijeća bolnice Srebrnjak govorili su na prosvjedu pred bolnicom vezanima uz optužbe za nadriliječništvo i slučaj smjene ravnatelja dr. Bore Nogala. Nogalo je došao u pratnji svog odvjetnika.

- Organizirali smo prosvjed u vrijeme naše pauze radi očuvanja digniteta ove kuće. Izjave zamjenice gradonačelnika zaista su skandalozne, narušavaju dignitet struke i ove bolnice. mi smo prva javna zdravstvena ustanova koja je međunarodno akreditirana po svim standardima. Dobili smo gradnju translacijskog centra. Od tih izjava se moramo zaštititi. Pacijenti nas podržavaju - rekli su.

- U ovoj bolnici radim od 2003. i stalno sam se trudila podizati dignitet i ugled struke. Primarno smo ogorčeni izjavom o nadriliječništvu. Ta optužba povlači krivičnu odgovornost. To je nonsens. Optužiti nutricionista da se bavi liječenjem pacijenata je isto nonsens. Nutricionisti su dio našeg redovnog tima, suradnja s njima nam je važna, priznati su u cijelom svijetu. Nikad se ni jedan nutricionist nije predstavljao kao liječnik. Provjerili smo sve nalaze, odradio ih je u okviru kompetencija i u suradnji s liječnikom. Gdje je tu krimen? Otkud im hrabrosti? Stručno vijeće moli pacijente da budu na našoj strani, oni su nam primarni. U ovoj kući i dalje će se raditi na najvišoj razini, oni neće biti ugroženi - rekla je članica vijeća, izv. profesor Mirjana Turkalj.

- Ovo je povreda zakona od strane Gradskog ureda za zdravstvo koja povlači sankcije. Ne radi se ovdje samo o bolnici Srebrnjak. Dobili smo podršku Hrvatske liječničke komore. Sa HZZO-om imamo jako dobru suradnju. Nikada nutricionisti nisu nikoga liječili, nego provode savjetovanje i u skladu s tim pišu izvještaje. Te izvještaje liječnik uzima u obzir i onda donosi odluku o preporuci liječenja. To ne mogu procjenjivati ni pravnici ni pedagozi. Zadržat ćemo i povećati kvalitetu zdravstvene usluge i osigurati je svoj našoj djeci. Ni jedan prigovor nije se odnosio na liječenje bolesnika, nego na gužve, čekanje i slično. Tu dolaze pacijenti iz cijele Hrvatske - rekao je dr. Davor Plavec, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu.

- Jesam li gubitnik ili dobitnik? Srebrnjak nije ova zgrada, nego ovi ljudi, s njima smo sve napravili. Očekivao sam da ćemo ovdje ovih dana imati ploču da smo centar izvrsnosti i centar kompetencija. Mi živimo za naše pacijente. Na optužbe se mogu samo nasmijati. Mi smo postali klinika, što nikad nismo bili. Da bismo usavršili sigurnost pacijenata postali smo prva međunarodno akreditirana zdravstvena ustanova, po svim segmentima, od tehnike, spremačica do svega. Liječnička komora kaže da naš stručni rad nije upitan. Ovdje je inspekcija ministarstva zdravstva da vide koliki je to apsurd. Ja samo mogu biti ponosan i zahvalan ovim ljudima, ali ne znam što će se dešavati. Ovo je rezultat patološke optužbe dviju žena: Ane Stavljenić Rukavine i Jelene Pavičić Vukičević. Tko zna što me sad čeka: možda optužbe za drogu i pedofiliju, nije ništa teško očekivati. Ali zahvaljujem svima na našoj borbi. Gospodine gradonačelniče, molim vas, na koljenima, da sjednemo, razgovaramo i riješimo situaciju. Ako si humanista, ako si obmanut, ja ću se posuti pepelom. Ali i ti se moraš posuti pepelom ako su ti informacije krive - rekao je dr. Nogalo.

Na pitanje hoće li liječnici davati ostavke i otkaze zbog njegove smjene, Nogalo je rekao kako im to neće dopustiti. Njegov odvjetnik Miro Marinović najavio je kolektivnu kaznenu prijavu za lažno prijavljivanje, nanošenje štete ustanovi i pacijentima.

Podsjetimo, Hrvatska liječnička komora izrazila je u četvrtak iznenađenje žurnom smjenom ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak Bore Nogala, za kojeg ocjenjuju da je godinama uspješno vodio tu bolnicu, te istaknula da nije zaprimila niti jednu pritužbu na stručni rad liječnika te bolnice.

HLK je zaprimila molbu Stručnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak da se kao krovna strukovna organizacija liječnika očituje o nedavnim događanjima vezanim uz tu bolnicu. HLK se, ističu u priopćenju, uvijek zalaže za najviše kriterije stručnosti i izvrsnosti, kako u obnašanju liječničke djelatnosti, tako i u upravljanju u zdravstvu.

- HLK nema nikakvih službenih saznanja o možebitnoj ugrozi zdravlja pacijenata koji su se liječili ili se liječe u Dječjoj bolnici Srebrnjak. Zadnjih godina HLK nije zaprimila niti jednu pritužbu na stručni rad liječnika Dječje bolnice Srebrnjak - naglašava se u priopćenju.