'Dragi gosti, na ovom računu vam je najveći PDV u Europi!'

Vlasnik bara iz Kostrene stava je da oni koji se žale kako je piće skupo trebaju znati koliko novca država ubire kroz poreze, a sve kako bi se omogućile privilegije za podobne

<p>Na internetu sam pročitao koliki PDV imaju ugostitelji iz nama susjednih zemalja i to me ponukalo na istraživanje. Zaključio sam da sve mediteranske zemlje, koje se bave turizmom, za ugostiteljstvo imaju PDV u prosjeku 10 posto. Te informacije odlučio sam podijeliti sa svojim gostima.</p><p>Ispričao nam je <strong>Miroslav Juraj</strong>, vlasnik Mosquito bara u Kostreni, kako se poziv građanima, da izlaskom na izbore zaustave poreznu presiju poduzetnika, našao na dnu računa njegova bara. Napominje pritom kako nije politički aktivan.</p><p>Vlasnik bara iz Kostrene stava je da oni koji se žale kako je piće skupo trebaju znati koliko novca država ubire kroz poreze, a sve kako bi se omogućile privilegije za podobne. Nadležne pita i zašto Hrvatska ima dvostruko veći PDV na ugostiteljske usluge za razliku od konkurentskih zemalja. Ima i poruku za one koji će nakon izbora 5. srpnja sastaviti novu vladu, bez obzira na to iz koje će političke opcije biti.</p><p>- Ako već Hrvatska prihvaća sva pravila i propise Europske unije, ugledajte se na njih i kad su u pitanju poticajne mjere za poduzetnike - poručio je Juraj.</p><p>Njemačka je, primjerice, još tijekom karantene zbog korona virusa ugostiteljima smanjila PDV, i to s 19 na sedam posto, kako bi ubrzala oporavak sektora nakon ponovnog otvaranja lokala.</p><p>Juraj napominje kako su u Europi ugostitelji bolje plaćeni jer u nama konkurentskim zemljama države shvaćaju da su ugostiteljski dio turizma, dok ih se kod nas tretira kao da su lopovi, rekao je. Poruku na dnu računa planira držati sve do izbora, a u idućem tjednu planira i akcijsku kavu za sve koji će izaći na izbore.</p><p>- Želja mi je potaknuti ljude da budu odgovorni i izađu na birališta, jer bit će nam onako kako sami odlučimo - napominje vlasnik bara iz Kostrene.</p><p>Iznenadilo ga je, priznaje, što je mali broj gostiju na računu vidio poruku. Oni koji su eventualno i vidjeli, nastavlja, nisu imali potrebu to s njim prokomentirati sve dok poruka s računa nije postala viralna. Juraj je bar preuzeo prije dvije i pol godine, kad je bivši vlasnik odlučio prodati posao ogorčen potezom vlasti koja je PDV za ugostitelje s 13 vratila na 25 posto.</p><p>Miroslav Juraj napominje da bi smanjenje stope PDV-a na razinu koju ima konkurencija u okruženju omogućilo ugostiteljima da povećaju plaće svojim radnicima, koje su među najnižima u Europi, ali i da ulože u objekte, što sad mnogi nisu u prilici.</p><p>- Ulaganja su prestala puno prije korone i vrijeme je da konačno politika prepozna da smo dio turizma, jednako kao restorani koji poslužuju hranu - zaključio je Juraj, koji zapošljava petero ljudi.</p><p>Podsjetimo, u srpnju prošle godine Vlada je poreznom reformom smanjila stopu PDV-a na usluživanje hrane u ugostiteljstvu. Glas poduzetnika, čiji je Juraj član, na početku korona krize tražio je od Vlade manje poreze i ukidanje parafiskalnih nameta.</p>