<p>Mosquito bar u Kostreni zanimljivom je porukom pozvao svoje goste da glasuju na nadolazećim izborima, a istovremeno je i gostima koji se možda žale na skupe cijene pića objasnio zašto je do takvih cijena uopće i došlo.</p><p>Na dnu računa kojeg dobijete uz naručeno piće ispisana je neobična poruka:</p><p>- PP i najveći PDV u Europi obračunati u cijeni. Španjolska i Italija 10, Mađarska 5, Grčka 13, a Francuska i Slovenija 6%. Iziđimo na izbore i zaustavimo poreznu represiju državi koja postoji kako bi omogućila privilegije za podobne.</p><p>– To je bilo jednostavno iz razloga jer mnogi ljudi uopće nisu upoznati s činjeničnim stanjem. Ako u zemljama koje su turističke i imaju par stotina milijuna stanovnika, stoji PDV kojeg sam naveo, po čemu smo to mi drugačiji, a promoviramo se kao turistička zemlja? Mnogo je bilo ugostitelja koji su radili dok je PDV na ugostiteljske usluge bio 13% i kad su digli na 25%, mnogi su dali svoje lokale u prodaju, poslovanje je postalo neisplativo. Vlada je izišla samo u susret hotelijerskom lobiju i restorani su na uslugu hrane dobili PDV 13% - obrazložio je vlasnik objekta <strong>Miro Juraj</strong> svoju odluku za <a href="https://morski.hr/2020/06/23/ugostitelj-iz-kostrene-preko-racuna-porucio-izidimo-na-izbore-i-zaustavimo-poreznu-represiju/?utm_source=Kraken&utm_medium=Push&utm_campaign=23-06-2020">Morski.hr</a>, a onda zaključio:</p><p>- Ovo je način da se potakne ljude da idu na izbore jer izbori su jedino mjesto gdje se neke stvari mogu promijeniti. Svi koji se žale da im je kava skupa, trebaju znati da je svaki treći zaposlenik državni zaposlenik, koliko se državi daje novca.</p>